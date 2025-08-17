Morreu João Carlos Barreiras Duarte, antigo deputado do PSD

Morreu João Carlos Barreiras Duarte, antigo deputado do Partido Social Democrata (PSD) e dirigente com forte ligação à política local no concelho do Bombarral. O político faleceu aos 60 anos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Numa nota publicada no site oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a dimensão cívica e política do ex-parlamentar.

"O Presidente da República apresenta, com amizade, sentidos pêsames à família de João Carlos Barreiras Duarte, dirigente e parlamentar do PSD, ao longo de muitos anos, recordando a sua militância cívica e também uma personalidade que suscitava uma natural simpatia na sua vida comunitária e, em particular, na sua vida política nacional e local", pode ler-se.



Também o Município do Bombarral expressou pesar pela morte do antigo autarca.

"Desempenhou, entre outras, funções enquanto Vereador e Presidente da Assembleia Municipal do Bombarral. À família e amigos, o Município endereça as mais sentidas condolências", refere a autarquia em comunicado.



Natural de Leiria, Barreiras Duarte nasceu a 22 de outubro de 1964. Foi deputado à Assembleia da República por quatro legislaturas, sempre pelo círculo de Leiria.