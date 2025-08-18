Menu
  Noticiário das 23h
  18 ago, 2025
Autárquicas: Candidata do Chega retira candidatura à Câmara de Setúbal

18 ago, 2025 - 17:38 • Lusa

Lina Lopes afirma que decidiu retirar a sua candidatura ao município de Setúbal face a uma alegada "campanha difamatória e às tentativas de chantagem".

A candidata apoiada pelo Chega à Câmara de Setúbal, Lina Lopes, anunciou esta segunda-feira que retirou a sua candidatura às próximas eleições autárquicas, devido a uma alegada "campanha difamatória e tentativas de chantagem".

Através das redes sociais, Lina Lopes afirma que decidiu retirar a sua candidatura ao município de Setúbal face a uma alegada "campanha difamatória e às tentativas de chantagem" de que diz ser alvo "nos últimos dias" e que, na publicação, não identifica.

"Esta decisão não decorre de qualquer reconhecimento das falsas acusações que me são dirigidas - as quais rejeito categoricamente - mas sim da necessidade de me poder defender com total liberdade e serenidade, sem permitir que ataques pessoais continuem a ser instrumentalizados para atingir o partido que me apoia e os seus militantes", justifica.

Lina Lopes desfilia-se do PSD para se candidatar com apoio do Chega a Setúbal

Autárquicas

Lina Lopes desfilia-se do PSD para se candidatar com apoio do Chega a Setúbal

Lina Lopes foi deputada ao parlamento nas XIV e XV(...)

Lina Lopes, antiga deputada à Assembleia da República eleita pelo PSD, acrescenta que vai concentrar-se na defesa do seu "bom nome e honra pessoal, confiando que a Justiça apurará rapidamente os factos e punirá quem, de forma criminosa, tenta destruir pessoas e descredibilizar instituições democráticas".

Em janeiro, a antiga deputada do PSD Lina Lopes desfiliou-se do partido para ser candidata à Câmara Municipal de Setúbal como independente apoiada pelo Chega.

Já foram anunciados como candidatos à Câmara de Setúbal Daniela Rodrigues (BE), Maria de Dores Meira (independente e apoiada pelos PSD), Flávio Lança (IL), Fernando José (PS), Lina Lopes (Chega), André Dias (Livre), além do atual presidente do município, André Martins (CDU, coligação PCP/PEV).

A CDU, que obteve 34,4% dos votos nas eleições autárquicas de 2021, governa a Câmara de Setúbal com uma maioria relativa, dado que tem apenas cinco dos 11 eleitos do executivo camarário. O PS tem quatro eleitos e o PSD dois.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.

