Matosinhos: Tiros disparados contra casa de candidato da AD

O PS/Matosinhos manifestou esta segunda-feira solidariedade ao candidato da Aliança Democrática (AD) à Junta de Freguesia de Custóias, cuja casa foi atingida a tiro, mas lamentou o aproveitamento político da situação.

"Manifestamos a nossa profunda solidariedade pessoal e política com os visados pelo episódio, fazendo votos que este seja rapidamente esclarecido, estando ao dispor no que pudermos ajudar neste momento", refere a direção de campanha do PS, cuja candidatura é encabeçada pela atual presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro.

A casa do candidato da Aliança Democrática (AD) à Junta de Freguesia de Custóias, em Matosinhos, no distrito do Porto, foi esta segunda-feira atingida a tiro, tendo o caso já sido participado à PSP, denunciou a AD/Matosinhos.

A AD salientou ainda que, nos últimos dias, vários candidatos das suas listas em Matosinhos têm sido alvo de coação e intimidação.

Perante o sucedido, e rejeitando de "forma firme e inequívoca" qualquer forma de violência, intimidação ou coação no plano pessoal ou político, a direção de campanha do PS/Matosinhos lamentou, contudo, o aproveitamento político que a AD procura estabelecer entre este episódio e o processo eleitoral.

Tal, acrescentou, poderá não ter qualquer relação.

"Reiteramos a nossa total solidariedade pessoal e política, esperando que este episódio seja rapidamente esclarecido, evitando qualquer aproveitamento que em nada dignifica a democracia", reforçou.

Segundo o PS/Matosinhos, o concelho merece uma campanha feita de propostas, trabalho e compromisso com as pessoas.

Concorrem à Câmara de Matosinhos a atual presidente de câmara, Luísa Salgueiro, pelo PS, o social-democrata Bruno Pereira, o vereador da CDU José Pedro Rodrigues, o ex-socialista e vereador independente António Parada pelo Chega, o ex-presidente do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) Pedro Filipe Soares, Filipe Garcia pela IL e Diana Sá pelo Livre.

O atual executivo é composto por sete eleitos do PS, um do PSD, um independente, um pelo movimento António Parada Sim! e um da CDU.

As eleições autárquicas realizam-se a 12 de outubro.