Morreu Joaquim Piló, fundador do BE

18 ago, 2025 - 17:22 • Lusa

Sindicalista, que começou a trabalhar na construção civil aos 12 anos, morreu no Hospital de Setúbal, onde se encontrava internado, vítima de doença prologada.

Joaquim Piló, sindicalista e fundador do Bloco de Esquerda (BE), morreu esta segunda-feira, aos 76 anos, vítima de doença prolongada, informou o núcleo bloquista da Nazaré.

"É com imensa tristeza que o Bloco da Nazaré anuncia o falecimento de Joaquim Piló, figura emblemática da nossa comunidade, pescador, sindicalista incansável e fundador do Bloco de Esquerda", informou o núcleo da Nazaré em comunicado.

Joaquim Piló morreu no Hospital de Setúbal, onde se encontrava internado, vítima de doença prologada, confirmou fonte oficial do BE à agência Lusa.

"Deixa-nos um legado de coragem, dignidade e solidariedade", afirma o BE no comunicado em que exorta "a memória de um homem que não se calou, que não desistiu e que esteve sempre ao lado dos pescadores, das famílias, dos mais humildes e marginalizados".

Natural da Nazaré, no distrito de Leiria, onde era conhecido pela alcunha de "Nada é", Joaquim Piló nasceu em 1949.

Começou a trabalhar na construção civil aos 12 anos e, aos 16, embarcou na pesca do bacalhau, onde se destacou como contramestre nos anos 1970.

Durante mais de duas décadas liderou o Sindicato Livre dos Pescadores e Profissões Afins, onde, segundo o BE, "foi uma voz firme em inúmeros conflitos: denunciou as injustiças do abate da frota nacional, criticou a inação dos governos face às lutas dos pescadores, e esteve sempre ao lado das comunidades afetadas por crises e tragédias marítimas". Assumiu, também, "a busca incansável pela verdade sobre o naufrágio do navio Bolama", um dos maiores desastres na costa portuguesa.

No plano político, Joaquim Piló foi uma das figuras fundadoras do Bloco de Esquerda e uma presença ativa na política local.

Em 2005, encabeçou pela primeira vez a candidatura do Bloco à Câmara da Nazaré, à qual voltou a candidatar-se em 2013.

O velório será realizado na terça-feira, dia 19, a partir das 17h00, na capela da Igreja de Amora. O corpo será cremado na quarta-feira, dia 20, a partir das 10h30, na Quinta do Conde, informou o BE.

