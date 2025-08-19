Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 19 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios: Marcelo defende ministra e pacto de regime

19 ago, 2025 - 20:40 • Ricardo Vieira

Presidente da República diz que "há coisas a melhorar" e apoia um pacto de regime para a questão da prevenção e combate aos incêndios.

A+ / A-

O Presidente da República considera que "há coisas a mudar e a melhorar" no combate e prevenção de incêndios, apoia um pacto de regime e defende a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.

Marcelo Rebelo de Sousa falava esta terça-feira aos aos jornalistas, em Vila Franca do Deão, na Guarda, após o funeral do ex-autarca Carlos Dâmaso.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O chefe de Estado partilha a necessidade de um pacto de regime. "Acho que é fundamental que todos façam o melhor em conjunto para encontrar um sistema que vá aprendendo com as lições. E já há muitas lições que podemos aprender", sublinhou.

Incêndios: Um ferido grave com queimaduras no Sabugal

Incêndios: Um ferido grave com queimaduras no Sabugal

Outros quatro operacionais da Afocelca sofreram fe(...)

Marcelo Rebelo de Sousa defende uma reflexão quando terminar a temporada de incêndios, mas diz que há coisas a melhorar.

"Terminada esta época, é evidente que há reflexões a fazer, porque aprende-se com a nossa experiência e com a do estrangeiro. Com a nossa experiência aprende-se e há coisas a mudar e a melhorar. Não é este o tempo ainda."

Ministra "acaba de chegar"

A ministra da Administração Interna foi criticada pela falta de respostas aos jornalistas, autarcas e populações. Marcelo Rebelo de Sousa defende Maria Lúcia Amaral, antiga provedora de justiça que está há poucos meses no Governo.

"É natural que as pessoas queiram respostas imediatas, admito que quem acaba de chegar há dois meses esteja a descobrir os problemas e as respostas a dar", afirmou o Presidente, recordando que também ele ouviu "coisas muito mais violentas" no passado.

257 bombeiros morreram em serviço nos últimos 45 anos

257 bombeiros morreram em serviço nos últimos 45 anos

Em 2025, contabilizam-se já duas mortes, ambas em (...)

Questionado se a ausência de respostas da ministra não deixa as populações mais perdidas, Marcelo Rebelo de Sousa responde que "isso também se aprende".

"Eu próprio aprendi e estava muito ligado ao meio da comunicação social. Aprendi muito que é um papel fundamental o da comunicação social, o do esclarecimento, informação atempada, fazer as pessoas acreditarem nos responsáveis, no sistema. E nem sempre quem está perante situações de sufoco é capaz de perceber isso e responder em conformidade", sublinhou.

Perante as críticas dos autarcas sobre a falta de meios e de populações a combater o fogo sozinhas, o Presidente diz que, em comparação com 2017, ano do dramático incêndio de Pedrógão Grande, foram retiradas lições, mas admite que poderá não ter sido suficiente.

"Aprendeu-se uma parte, até agora felizmente não tivemos 100 mortos, mas basta haver um morto nas circunstâncias como esta para fazer refletir no sistema e fazer refletir para o futuro. Na sequência de 2017 houve uma grande reflexão e houve mudanças. A conclusão a que poderá chegar-se no futuro é que as mudanças não foram suficientes e que há coisas a ir mais fundo em termos de mudanças”, sublinhou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 19 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?