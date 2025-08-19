Incêndios: Marcelo defende ministra e pacto de regime

O Presidente da República considera que "há coisas a mudar e a melhorar" no combate e prevenção de incêndios, apoia um pacto de regime e defende a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral. Marcelo Rebelo de Sousa falava esta terça-feira aos aos jornalistas, em Vila Franca do Deão, na Guarda, após o funeral do ex-autarca Carlos Dâmaso. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O chefe de Estado partilha a necessidade de um pacto de regime. "Acho que é fundamental que todos façam o melhor em conjunto para encontrar um sistema que vá aprendendo com as lições. E já há muitas lições que podemos aprender", sublinhou.

Marcelo Rebelo de Sousa defende uma reflexão quando terminar a temporada de incêndios, mas diz que há coisas a melhorar. "Terminada esta época, é evidente que há reflexões a fazer, porque aprende-se com a nossa experiência e com a do estrangeiro. Com a nossa experiência aprende-se e há coisas a mudar e a melhorar. Não é este o tempo ainda." Ministra "acaba de chegar" A ministra da Administração Interna foi criticada pela falta de respostas aos jornalistas, autarcas e populações. Marcelo Rebelo de Sousa defende Maria Lúcia Amaral, antiga provedora de justiça que está há poucos meses no Governo. "É natural que as pessoas queiram respostas imediatas, admito que quem acaba de chegar há dois meses esteja a descobrir os problemas e as respostas a dar", afirmou o Presidente, recordando que também ele ouviu "coisas muito mais violentas" no passado.