Incêndios. PCP pede reunião extraordinária da Comissão Permanente da AR

19 ago, 2025 - 07:50 • Lusa
O Grupo Parlamentar do PCP requereu esta terça-feira uma reunião extraordinária da Comissão Permanente da Assembleia da República com a presença do primeiro-ministro para debater os incêndios que têm estado a afetar o país.
Em comunicado, o PCP pede que a reunião ocorra no mais curto prazo possível, nos termos regimentais, para debater as causas, impactos e medidas de apoio às populações e territórios afetados pelos incêndios das últimas semanas.
"Dada a gravidade da situação e a transversalidade das questões, da prevenção ao combate aos incêndios, da política florestal e de ordenamento do território, do apoio às populações à recuperação da atividade económica e à reposição do potencial produtivo, o PCP solicita a presença do primeiro-ministro", é referido na nota.