Incêndios. PS recusa debate de urgência no Parlamento

O Partido Socialista (PS) vai recusar um debate de urgência no Parlamento sobre a situação dos incêndios que tem afetado Portugal nas últimas semanas.

Aos jornalistas, numa visita aos Açores, o líder do PS diz que a proposta do Chega apenas surge para "ultrapassar dez dias em que tem estado desaparecido".

José Luís Carneiro defende que um debate de urgência na Assembleia da República "em nada pode contribuir para melhorar a resposta dos incêndios no nosso país".

O socialista denunciou, igualmente, falhas de gestão do combate aos incêndios, apontando que o mecanismo de apoio europeu devia ter sido ativado mais cedo.

"Entendemos que houve falhas na condução política deste processo. Devia ter sido determinada a situação de contigência", acredita.

José Luís Carneiro demonstrou-se, ainda, preocupado com as ajudas às vítimas dos incêndios e quer saber quando chegam os apoios ao terreno.