Incêndios. PS recusa debate de urgência no Parlamento

19 ago, 2025 - 14:09 • João Malheiro
O Partido Socialista (PS) vai recusar um debate de urgência no Parlamento sobre a situação dos incêndios que tem afetado Portugal nas últimas semanas.
José Luís Carneiro defende que um debate de urgência na Assembleia da República "em nada pode contribuir para melhorar a resposta dos incêndios no nosso país".
O socialista denunciou, igualmente, falhas de gestão do combate aos incêndios, apontando que o mecanismo de apoio europeu devia ter sido ativado mais cedo.
"Entendemos que houve falhas na condução política deste processo. Devia ter sido determinada a situação de contigência", acredita.
José Luís Carneiro demonstrou-se, ainda, preocupado com as ajudas às vítimas dos incêndios e quer saber quando chegam os apoios ao terreno.