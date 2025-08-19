Marcelo realça "enorme passo" para Portugal com produção de novo carro na Autoeuropa

19 ago, 2025 - 15:42 • Lusa
O Presidente da República destacou esta terça-feira o "enorme passo" para o crescimento económico de Portugal com a produção de um novo carro da Volkswagen na Autoeuropa, salientando que é um "salto qualitativo" numa estratégia nacional com décadas.
Marcelo Rebelo de Sousa visitou esta manhã, acompanhado pelo ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, a fábrica da Autoeuropa, em Palmela, tendo depois assistido à assinatura de uma declaração conjunta de intenções entre o grupo Volkswagen e o Governo português para a produção do carro elétrico ID.EVERY1.
Num discurso nessa cerimónia de assinatura, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que Portugal dá "um enorme passo no sentido do crescimento, da inovação, das exportações, da transição energética, da descarbonização, da competitividade".
"Desafios todos em simultâneo e todos inevitavelmente destinados a serem vencedores", frisou o Presidente da República.
Perante representantes do grupo alemão, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou "a visão" que o antigo primeiro-ministro e presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, teve quando, entre 1989 e 1991, negociou a construção da fábrica da Autoeuropa.
O Presidente da República sublinhou que essa visão tem sido "sistematicamente apoiada por todos os governos, de direita e de esquerda, e por todos os presidentes, de esquerda e de direita", referindo que isso se viu também esta terça-feira, com a presença do ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, na cerimónia de assinatura.
"Isto é, por uma vez, e não foi a única, mas foi talvez das mais importantes, houve uma estratégia nacional prosseguida ao longo de décadas e que, agora, conhece um salto qualitativo muito apreciável", referiu.
O chefe de Estado elogiou a presença de Castro Almeida nesta cerimónia, e o facto de ter sido o ministro a assinar a declaração com a Volkswagen, referindo que isso mostra que o Governo compreende "o significado estratégico do passo dado por este grupo para construir um Portugal com mais crescimento, com mais competitividade, com mais exportações e, portanto, com mais sucesso económico e social".
"Sem esta visão e este comprometimento, a economia e a sociedade portuguesa seriam muito diferentes", frisou.
Marcelo Rebelo de Sousa deixou ainda uma palavra de "enorme reconhecimento" aos trabalhadores da Autoeuropa, considerando que, sem eles, a fábrica "não seria o que é hoje".
"Eu recordo que muitas horas do mandato presidencial foram utilizadas ao serviço do país a tratar questões da Autoeuropa e a acompanhar essas questões económicas, financeiras e laborais", referiu.
Marcelo Rebelo de Sousa salientou que os trabalhadores da Autoeuropa são "milhares de homens e mulheres, quase cinco mil hoje", que tornaram possível o crescimento da indústria em Portugal.
"Souberam ultrapassar diferenças, tensões, conflitos e períodos de crise, seja internas, em Portugal, ou no mundo, ao mesmo tempo fazendo um significativo caminho de qualificação e valorização das suas competências", elogiou.
O Governo e a Volkswagen assinaram esta terça-feira o acordo para a produção do novo automóvel elétrico ID.EVERY1 na Autoeuropa, em Palmela, distrito de Setúbal, afirmando que representa a confiança do grupo no país.
"O novo T-ROC e o compromisso com o ID.EVERY1 simbolizam muito mais do que apenas dois novos modelos, representam a confiança do Grupo Volskwagen em Portugal, representam também o apoio e a visão estratégica do Governo português e, acima de tudo, representam o trabalho notável que esta equipa aqui [em Palmela] tem feito", afirmou o diretor-geral e presidente do Conselho de gerência da Volkswagen Autoeuropa, Thomas Engel Gunther, na cerimónia de assinatura.