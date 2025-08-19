Marcelo realça "enorme passo" para Portugal com produção de novo carro na Autoeuropa

O Presidente da República destacou esta terça-feira o "enorme passo" para o crescimento económico de Portugal com a produção de um novo carro da Volkswagen na Autoeuropa, salientando que é um "salto qualitativo" numa estratégia nacional com décadas.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou esta manhã, acompanhado pelo ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, a fábrica da Autoeuropa, em Palmela, tendo depois assistido à assinatura de uma declaração conjunta de intenções entre o grupo Volkswagen e o Governo português para a produção do carro elétrico ID.EVERY1.

Num discurso nessa cerimónia de assinatura, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que Portugal dá "um enorme passo no sentido do crescimento, da inovação, das exportações, da transição energética, da descarbonização, da competitividade".

"Desafios todos em simultâneo e todos inevitavelmente destinados a serem vencedores", frisou o Presidente da República.

Perante representantes do grupo alemão, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou "a visão" que o antigo primeiro-ministro e presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, teve quando, entre 1989 e 1991, negociou a construção da fábrica da Autoeuropa.

O Presidente da República sublinhou que essa visão tem sido "sistematicamente apoiada por todos os governos, de direita e de esquerda, e por todos os presidentes, de esquerda e de direita", referindo que isso se viu também esta terça-feira, com a presença do ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, na cerimónia de assinatura.

"Isto é, por uma vez, e não foi a única, mas foi talvez das mais importantes, houve uma estratégia nacional prosseguida ao longo de décadas e que, agora, conhece um salto qualitativo muito apreciável", referiu.