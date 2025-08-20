Câmara do Porto devia ter estado mais à altura no metrobus, diz Nuno Cardoso

O candidato à Câmara do Porto Nuno Cardoso (Porto Primeiro — coligação NC/PPM) considerou esta quarta-feira que a autarquia devia ter estado mais à altura das suas responsabilidades no processo do metrobus, defendendo a solução de metro enterrado. Em comunicado enviado à Lusa, a candidatura aponta que a autarquia "podia ter estado mais à altura das suas responsabilidades, não deixando ao livre-arbítrio da Metro do Porto decisões estruturantes para a vida da cidade". No texto, Nuno Cardoso "lamenta profundamente todo o processo de implementação do metrobus na cidade", na sequência da entrevista do presidente da Metro do Porto à Lusa e da reação do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. "Uma solução que deveria responder às necessidades da população foi imposta sem debate sério, transparente e participado, acabando por gerar desconfiança e atrasos incompreensíveis", considera o candidato, que foi presidente da autarquia, pelo PS, entre 1999 e 2002.

Para Nuno Cardoso, "se é certo que o metro deve servir áreas de grande população como Aldoar, Foz e Ramalde, é preciso ter a coragem de assumir que esse serviço só pode ser feito em condições adequadas: o metro tem de ser subterrâneo". "Não é aceitável continuar a ocupar avenidas que já hoje não têm largura suficiente — nem para o presente, muito menos para o futuro", considera, rejeitando "sacrificar o espaço público com soluções de superfície que não servem os cidadãos nem preparam a cidade para o amanhã". O candidato considera que "o Porto precisa de mobilidade inteligente, planeada com visão e respeito pela vida urbana", pelo que "o metro é fundamental, mas tem de ser pensado com responsabilidade". Em entrevista à Lusa na segunda-feira, o presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, disse que o protocolo entre a Metro do Porto, o Estado e o município do Porto para formalizar a operação do metrobus ainda não foi assinado e já não está com a transportadora, porque "passou a ser gerido diretamente entre a estrutura ministerial e a Câmara Municipal".