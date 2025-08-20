Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 20 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autárquicas

Câmara do Porto devia ter estado mais à altura no metrobus, diz Nuno Cardoso

20 ago, 2025 - 13:07 • Lusa

Nuno Cardoso "lamenta profundamente todo o processo de implementação do metrobus na cidade", na sequência da entrevista do presidente da Metro do Porto e da reação de Rui Moreira.

A+ / A-

O candidato à Câmara do Porto Nuno Cardoso (Porto Primeiro — coligação NC/PPM) considerou esta quarta-feira que a autarquia devia ter estado mais à altura das suas responsabilidades no processo do metrobus, defendendo a solução de metro enterrado.

Em comunicado enviado à Lusa, a candidatura aponta que a autarquia "podia ter estado mais à altura das suas responsabilidades, não deixando ao livre-arbítrio da Metro do Porto decisões estruturantes para a vida da cidade".

No texto, Nuno Cardoso "lamenta profundamente todo o processo de implementação do metrobus na cidade", na sequência da entrevista do presidente da Metro do Porto à Lusa e da reação do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

"Uma solução que deveria responder às necessidades da população foi imposta sem debate sério, transparente e participado, acabando por gerar desconfiança e atrasos incompreensíveis", considera o candidato, que foi presidente da autarquia, pelo PS, entre 1999 e 2002.

Metro do Porto. História do metrobus foi "mal contada por maldade"

Metro do Porto. História do metrobus foi "mal contada por maldade"

Presidente da empresa diz, em entrevista, que cris(...)

Para Nuno Cardoso, "se é certo que o metro deve servir áreas de grande população como Aldoar, Foz e Ramalde, é preciso ter a coragem de assumir que esse serviço só pode ser feito em condições adequadas: o metro tem de ser subterrâneo".

"Não é aceitável continuar a ocupar avenidas que já hoje não têm largura suficiente — nem para o presente, muito menos para o futuro", considera, rejeitando "sacrificar o espaço público com soluções de superfície que não servem os cidadãos nem preparam a cidade para o amanhã".

O candidato considera que "o Porto precisa de mobilidade inteligente, planeada com visão e respeito pela vida urbana", pelo que "o metro é fundamental, mas tem de ser pensado com responsabilidade".

Em entrevista à Lusa na segunda-feira, o presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, disse que o protocolo entre a Metro do Porto, o Estado e o município do Porto para formalizar a operação do metrobus ainda não foi assinado e já não está com a transportadora, porque "passou a ser gerido diretamente entre a estrutura ministerial e a Câmara Municipal".

Rui Moreira diz que não vai "perder mais tempo" com o metrobus do Porto

Rui Moreira diz que não vai "perder mais tempo" com o metrobus do Porto

A obra do metrobus custa cerca de 76 milhões de eu(...)

Confirmou ainda que as obras na estação de carregamento de hidrogénio devem terminar no quarto trimestre e que os 12 veículos estão já todos em Portugal ou praticamente a chegar, e quanto ao início da segunda fase, aguarda "autorizações de ocupação de via pública para entrar em obra entre a Marechal Gomes da Costa e a zona do liceu Garcia de Orta".

Já fonte da presidência da Câmara do Porto refere que o metrobus "só poderá passar a ser operado pela STCP quando o projeto estiver concluído" (incluindo veículos e fonte de abastecimento) e "quando o Estado assegurar as garantias técnicas da operação vertidas num memorando que há dois anos aguarda por luz verde governamental".

O metrobus vai ligar a Casa da Música à Praça do Império (em 12 minutos) e à Anémona (em 17), e os veículos do serviço serão autocarros a hidrogénio visualmente semelhantes aos do metro convencional, construídos por 29,5 milhões de euros, incluindo a infraestrutura de alimentação.

Concorrem à Câmara Municipal do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU -- coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro - coligação NC/PPM), Pedro Duarte (PSD/IL/CDS-PP), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (movimento independente), António Araújo (movimento independente), Alexandre Guilherme Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN) e Maria Amélia Costa (PTP).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 20 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?