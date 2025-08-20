Menu
Fogos

Governo convoca Conselho de Ministros extraordinário por causa dos incêndios

20 ago, 2025 - 12:31 • Lusa

Conselho de Ministros reúne-se quinta-feira para aprovar medidas de apoio às populações afetadas pelos fogos.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, convocou um Conselho de Ministros extraordinário para esta quinta-feira para aprovar medidas de apoio às populações afetadas pelos incêndios florestais, segundo fonte oficial.

A reunião do executivo vai decorrer durante a tarde em Viseu, um dos distritos atingidos pelos incêndios nas últimas semanas, segundo avança a Lusa.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro, que já provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Marcelo defende ministra e pacto de regime

Marcelo defende ministra e pacto de regime

Presidente da República diz que "há coisas a melho(...)

A morte mais recente, conhecida esta quarta-feira, foi a de um homem de 65 anos que morreu na terça-feira à noite atropelado pela máquina de rasto que operava no combate ao incêndio em Mirandela, distrito de Bragança.

Numa publicação na rede social "X", o primeiro-ministro manifestou condolências aos familiares e amigos desta vítima mortal, sublinhando que o "esforço inexcedível dos muitos operacionais envolvidos no combate a esta guerra contra os incêndios é credor de toda a gratidão do país".

A atuação do chefe do Governo no combate aos fogos tem sido alvo de críticas da oposição, principalmente pela realização da Festa do Pontal, do PSD, durante o período de incêndios.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, acusou Montenegro de andar alheado do país, entre férias e uma festa, enquanto o país enfrentava incêndios, e o presidente do Chega, André Ventura, lamentou a realização da Festa do Pontal, argumentando que "o primeiro-ministro é eleito para governar e não para fazer festas".

Homem morre em Mirandela durante combate aos incêndios

fogos

Homem morre em Mirandela durante combate aos incêndios

É a terceira vítima mortal provocada pelos fogos d(...)

Também a ministra da Administração Interna (MAI), Maria Lúcia Amaral, tem sido acusada de falta de esclarecimentos sobre os problemas operacionais sentidos no combate aos incêndios.

O Presidente da República afirmou que "nem sempre quem está em situações de sufoco é capaz de perceber a importância de responder e esclarecer" a opinião pública.

Foi ativado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual chegaram dois aviões Fire Boss para reforço do combate aos fogos. Segundo dados oficiais provisórios, até 20 de agosto arderam mais de 222 mil hectares no país, ultrapassando a área ardida em todo o ano de 2024.

Tópicos
