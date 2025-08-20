Governo convoca Conselho de Ministros extraordinário por causa dos incêndios

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, convocou um Conselho de Ministros extraordinário para esta quinta-feira para aprovar medidas de apoio às populações afetadas pelos incêndios florestais, segundo fonte oficial. A reunião do executivo vai decorrer durante a tarde em Viseu, um dos distritos atingidos pelos incêndios nas últimas semanas, segundo avança a Lusa. Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro, que já provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

A morte mais recente, conhecida esta quarta-feira, foi a de um homem de 65 anos que morreu na terça-feira à noite atropelado pela máquina de rasto que operava no combate ao incêndio em Mirandela, distrito de Bragança. Numa publicação na rede social "X", o primeiro-ministro manifestou condolências aos familiares e amigos desta vítima mortal, sublinhando que o "esforço inexcedível dos muitos operacionais envolvidos no combate a esta guerra contra os incêndios é credor de toda a gratidão do país". A atuação do chefe do Governo no combate aos fogos tem sido alvo de críticas da oposição, principalmente pela realização da Festa do Pontal, do PSD, durante o período de incêndios. O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, acusou Montenegro de andar alheado do país, entre férias e uma festa, enquanto o país enfrentava incêndios, e o presidente do Chega, André Ventura, lamentou a realização da Festa do Pontal, argumentando que "o primeiro-ministro é eleito para governar e não para fazer festas".