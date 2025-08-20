Menu
  20 ago, 2025
Governo convoca Conselho de Ministros extraordinário por causa dos incêndios

20 ago, 2025 - 12:31 • Lusa

Conselho de Ministros reúne-se quinta-feira para aprovar medidas de apoio às populações afetadas pelos fogos.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, convocou um Conselho de Ministros extraordinário para esta quinta-feira para aprovar medidas de apoio às populações afetadas pelos incêndios florestais, disse à Lusa fonte oficial.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro, que já provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

