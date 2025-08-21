Menu
  Noticiário das 20h
  21 ago, 2025
🔴 Em direto: Governo anuncia medidas para os incêndios

21 ago, 2025 - 19:32 • Ricardo Vieira

Conselho de Ministros extraordinário reunido em Viseu.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou esta quinta-feira 45 medidas para apoiar as populações afetadas pelos incêndios das últimas semanas e não decretou o estado de calamidade, como pediram os autarcas.

Montenegro falava ao país no final de um Conselho de Ministros extraordinário, em Viseu, um dos distritos atingidos pelos incêndios.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, adiantou esta quinta-feira à tarde que o Governo avançará imediatamente com 50% do valor das obras para a reabilitação das casas de primeira habitação afetadas pelos incêndios.

Os incêndios em Portugal provocaram três mortos e vários feridos. Esta quinta-feira, um bombeiro sofreu ferimentos graves quando a viatura em que seguia foi apanhada pelas chamas, em Almeida.

[em atualização]

