🔴 Em direto: Governo anuncia medidas para os incêndios

21 ago, 2025 - 19:32
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anuncia esta quinta-feira medidas para apoiar as populações afetadas pelos incêndios das últimas semanas.
O Governo está reunido desde as 17h00 em Conselho de Ministros extraordinário, em Viseu, um dos distritos atingidos pelos incêndios.
O ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, adiantou esta quinta-feira à tarde que o Governo avançará imediatamente com 50% do valor das obras para a reabilitação das casas de primeira habitação afetadas pelos incêndios.
Os incêndios em Portugal provocaram três mortos e vários feridos. Esta quinta-feira, um bombeiro sofreu ferimentos graves quando a viatura em que seguia foi apanhada pelas chamas, em Almeida.
