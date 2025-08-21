Governo anuncia 45 medidas para apoiar populações atingidas pelos incêndios

21 ago, 2025 - 19:32 • Ricardo Vieira
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou esta quinta-feira 45 medidas para apoiar as populações afetadas pelos incêndios das últimas semanas e não decretou o estado de calamidade, como pediram os autarcas.
Montenegro falava ao país no final de um Conselho de Ministros extraordinário, em Viseu, um dos distritos atingidos pelos incêndios.
O chefe do Governo destacou algumas medidas para famílias, agricultores, empresas e autarquias.
O Governo aprovou esta quinta-feira o Plano de Intervenção para a Floresta 2025/2050 e quer "consensualizar", na Assembleia da República, um "verdadeiro pacto para a gestão florestal e gestão do território".
O primeiro-ministro vai também enviar o documento para a Comissão Europeia, "para integrar muitas das suas medidas e ações no financiamento" que Bruxelas "está disponível para dar aos Estados-membros que promovam políticas de prevenção no âmbito da estratégia para evitar incêndios e a dimensão dessas ocorrências".
O Conselho de Ministros extraordinário desta quinta-feira aprovou também um novo instrumento legislativo para acionar em caso de grandes incêndios "com impacto na vida económica de famílias e empresas".
"Este instrumento legislativo será a base para os governos, de forma ágil e rápida, colocarem no terreno medidas de apoio à recuperação das regiões e pessoas afetadas", detalhou Luís Montenegro.
O novo mecanismo "poderá ser acionado por simples resolução do Conselho de Ministros, com delimitação temporal e geográfica de acordo com proposta da Proteção Civil e do Instituto para a Conservação da Natureza".
Luís Montenegro começou a sua declaração com uma palavra de condolências e solidariedade para as famílias das vítimas dos incêndios. Os fogos das últimas semanas em Portugal provocaram três mortos e vários feridos. Esta quinta-feira, um bombeiro sofreu ferimentos graves quando a viatura em que seguia foi apanhada pelas chamas, em Almeida.
[em atualização]