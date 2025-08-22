Menu
  • Noticiário das 21h
  • 22 ago, 2025
Incêndios

Gouveia e Melo critica orgânica da proteção civil e falta de gestão florestal

22 ago, 2025 - 20:59 • Lusa

Candidato presidencial considera que "a primeira coisa já foi feita, que foi corrigir a atitude", indicando o fim das férias do primeiro-ministro.

O candidato presidencial Gouveia e Melo criticou esta sexta-feira a organização da proteção civil, invocando a sua experiência de "comando e controlo", e defendeu a necessidade de pensar a floresta a médio e longo prazo.

"De comando e controle, sendo militar, julgo que tenho alguma coisa para dizer. As linhas de comando e controle têm de ser fluidas, simples e diretas. Quando são demasiado complexas, não fluidas, metem muitas agências, muitas entidades, no terreno depois, em stress, não funcionam e, quando não funcionam, acontece o que estamos a ver hoje todos nós portugueses", apontou o almirante na reserva.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações aos jornalistas durante uma visita à Feira de São Mateus, em Viseu, o candidato a Presidente da República defendeu a criação de um plano para as florestas a médio e longo prazo e não de um ano para o outro ou que mude em ciclos curtos.

"Nunca menosprezei a ameaça": Montenegro anuncia 45 medidas para populações atingidas pelos incêndios

Conselho de Ministros

Luís Montenegro admite que nem tudo correu bem no (...)

"Não podem ser só ações de curto prazo. Não podem ser ações para escapar a uma pressão mediática a que estou sujeito, eu o Governo, a governação, mas ações verdadeiramente de médio e longo prazo que vão ajudar a resolver o problema", defendeu.

Estas ações, referiu Gouveia e Melo, deveriam nascer de uma base que resumiu em três pontos: "criar uma economia para a floresta para ela ser rentável; remodelar o interior e dar uma outra importância ao interior; prevenir de outra forma e também combater de outra forma, quando os incidentes aparecem".

"E depois temos de ser persistentes nessas ações. Não posso desenhar um conjunto de ações, parece tudo muito bem e depois, passado um ano, esqueço-me das ações", criticou.

Montenegro "corrigiu atitude"

No seu entender, com o tempo já não se investe nessas ações e como a floresta ainda não tem combustível suficiente, passam-se "cinco ou seis anos de acalmia e depois vem o cataclismo" por causa das alterações climáticas.

"E, nesse cataclismo, já se esqueceram das origens. E as origens foram há sete, seis, cinco anos. Portanto, de alguma forma também é muito injusto estar a massacrar este Governo já já, porque tem de ter tempo para tomar as suas medidas", considerou.

Sobre a situação atual, Gouveia e Melo considerou que "a primeira coisa já foi feita, que foi corrigir a atitude", indicando o fim das férias do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Sobre as medidas apresentadas, reforçou a necessidade de "além das medidas a curto prazo, são necessárias as de médio e longo prazo" e não podem ser esquecidas, "só porque já passou o stress e a agenda mediática".

"Não podemos voltar a isto. Temos de ter coragem, de uma vez por todas", salientou.

