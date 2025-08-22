Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 22 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios: "Medidas iguais ou parecidas" com Governo de Costa, diz Marcelo

22 ago, 2025 - 19:36 • Ricardo Vieira

Presidente da República volta a defender Maria Lúcia Amaral: “Era um desafio difícil para uma ministra acabada de entrar há dois meses.

A+ / A-

As medidas de apoio às vítimas dos incêndios são idênticas às de 2017, disse esta sexta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à margem de uma visita à Feira do Livro do Porto, nos Jardins do Palácio de Cristal.

O Governo de Luís Montenegro anunciou na quinta-feira um pacote de 45 medidas para apoiar famílias, agricultores, empresas, autarquias e instituições particulares de solidariedade social.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Numa primeira reação, Marcelo Rebelo de Sousa considera que “são medidas iguais ou parecidas aquando 2017”, na sequência do incêndio de Pedrógão Grande.

No entanto, sublinhou, “naquela altura foi difícil tomá-las porque não havia base legal nenhuma”.

“Agora, já existe isso, já foi aplicado o ano passado em relação, sobretudo, aos danos patrimoniais”, explicou o Presidente da República.

"Ferida aberta" na região Centro: Fogo atingiu 20 aldeias, quatro termas e três geoparques

"Ferida aberta" na região Centro: Fogo atingiu 20 aldeias, quatro termas e três geoparques

Dos 100 municípios da região Centro, 24 foram atin(...)

Marcelo Rebelo de Sousa destaca a intenção do primeiro-ministro de um “verdadeiro pacto para a gestão florestal e do território”,

“O que há este ano é o alargamento a que o primeiro-ministro chama um pacto - que é uma medida que vem um bocadinho do Governo socialista em 2017 e pediram agora alguns autarcas - é um pacto entre partidos, parceiros económicos e sociais para planear a prazo tudo o que diz respeito à floresta”, salientou.

Nestas declarações aos jornalistas na Feira do Livro do Porto, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a defender a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.

“Era um desafio difícil para uma ministra acabada de entrar há dois meses, que pela primeira vez lidava com um fenómeno destes. Já era difícil para ministros com um ano ou dois de experiência e, mesmo assim, tiveram dificuldade. Para quem tem dois meses de experiência, é uma experiência completamente nova.”

O Presidente também considera que o Governo deve atuar rapidamente e tem a obrigação de comunicar o melhor possível”.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 22 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?