Incêndios: "Medidas iguais ou parecidas" com Governo de Costa, diz Marcelo

“Agora, já existe isso, já foi aplicado o ano passado em relação, sobretudo, aos danos patrimoniais”, explicou o Presidente da República.

Numa primeira reação, Marcelo Rebelo de Sousa considera que “são medidas iguais ou parecidas aquando 2017”, na sequência do incêndio de Pedrógão Grande.

O Governo de Luís Montenegro anunciou na quinta-feira um pacote de 45 medidas para apoiar famílias, agricultores, empresas, autarquias e instituições particulares de solidariedade social.

As medidas de apoio às vítimas dos incêndios são idênticas às de 2017, disse esta sexta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à margem de uma visita à Feira do Livro do Porto, nos Jardins do Palácio de Cristal.

Marcelo Rebelo de Sousa destaca a intenção do primeiro-ministro de um “verdadeiro pacto para a gestão florestal e do território”,

“O que há este ano é o alargamento a que o primeiro-ministro chama um pacto - que é uma medida que vem um bocadinho do Governo socialista em 2017 e pediram agora alguns autarcas - é um pacto entre partidos, parceiros económicos e sociais para planear a prazo tudo o que diz respeito à floresta”, salientou.

Nestas declarações aos jornalistas na Feira do Livro do Porto, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a defender a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.

“Era um desafio difícil para uma ministra acabada de entrar há dois meses, que pela primeira vez lidava com um fenómeno destes. Já era difícil para ministros com um ano ou dois de experiência e, mesmo assim, tiveram dificuldade. Para quem tem dois meses de experiência, é uma experiência completamente nova.”

O Presidente também considera que o Governo deve atuar rapidamente e tem a obrigação de comunicar o melhor possível”.