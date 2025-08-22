Incêndios. Partidos criticam medidas do Governo e pedem rapidez na ajuda

O Partido Socialista critica o Governo pelo que entende ser a descoordenação e falta de prevenção. E volta a acusar o executivo de Luís Montenegro de teimosia, por não declarar situação de calamidade no que diz respeito aos incêndios. O líder parlamentar Eurico Brilhante Dias considera que está em causa o apoio às populações. “Esperemos, vivamente, que essa teimosia do Governo, aliada à descoordenação no combate aos incêndios, à má prevenção, à má preparação da época de fogos e de incêndios, não coloque estas populações tão vulneráveis, depois destes incêndios, em circunstâncias mais difíceis”, disse o socialista. PCP acusa Governo de estar mais preocupado com imagem do que com populações O PCP acusa o Governo de estar mais preocupado com a imagem do que com as populações, pedindo que concretize efetivamente os apoios anunciados e que valorize a carreira dos bombeiros. “A declaração do primeiro-ministro é uma declaração de quem está mais preocupado com a sua imagem e com a imagem do Governo do que em dar resposta aos problemas que afetam as populações”, afirmou a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República. No que se refere às medidas aprovadas nessa reunião extraordinária do Conselho de Ministros, Paula Santos defendeu que os apoios anunciados para as populações, agricultores e pequenos produtores florestais precisam de ser “efetivamente concretizadas”. A líder parlamentar do PCP defende que ainda que é preciso haver um “outro olhar sobre o sistema de Proteção Civil”, que se reforcem os equipamentos de combate aos incêndios, designadamente em termos de meios aéreos e que se aproveite o atual momento para valorizar a carreira dos bombeiros. Questionada se considera que o Governo deveria ter decretado o estado de calamidade, hipótese descartada por Luís Montenegro, Paula Santos disse haver “uma grande indignação” por parte das populações e dos autarcas e defendeu que é uma possibilidade que deve ser considerada "onde seja necessário".

Livre critica "postura reativa" do Governo O deputado Paulo Muacho, do Livre, critica a "postura reativa" do Governo sobre os incêndios e considerou que a ministra da Administração Interna está fragilizada, enquanto o BE apontou a "falta de noção" do executivo. "É preciso que o Governo deixe de ter uma postura reativa a esta situação. Nós precisamos de perceber o que é que está a ser feito para melhorar o combate e a prevenção dos incêndios, [...] porque é que o Governo também tarda em convocar a Comissão Nacional de Proteção Civil e precisamos também de saber o que é que está a ser feito no terreno quando os incêndios são apagados, nomeadamente no que diz respeito à estabilização de emergência dos solos", afirmou. Questionado se a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, tem condições para se manter no cargo, o deputado disse que essa "é uma avaliação que a própria ministra terá que fazer", considerando que é preciso é resolver os problemas e não ter apenas uma "postura reativa". O deputado defendeu também que o Governo deveria ter acionado "todos os meios" possíveis para a resposta aos incêndios e indicou que a declaração da situação de calamidade "pode ser útil" pelas "possibilidades legais que abre ao Governo". Quanto aos apoios anunciados pelo executivo na quinta-feira, o Livre defendeu que devem chegar ao terreno "o mais depressa possível, com a comunicação e com a informação o mais clara possível, envolvendo as autarquias e os autarcas localmente que conhecem esse território, e com o mínimo de burocracia possível". Paulo Muacho anunciou que o Livre apresentou hoje propostas, entre as quais para reconhecimento da profissão de bombeiro como uma profissão de desgaste rápido, e a criação de "uma carreira profissional de bombeiro no âmbito das associações humanitárias de bombeiros". BE aponta "falta de noção" Também em declarações aos jornalistas no Parlamento, a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, acusou o Governo de "falta de noção relativamente à aflição das pessoas nos incêndios", acrescentando que a "reação aos incêndios, a preparação, a organização e acionamento dos meios foi atrasada". Mariana Mortágua pediu ainda que os "apoios cheguem às populações em tempo útil", e lamentou a preocupação do líder do executivo com a "contabilização quantitativa das medidas". "Na pressa de contar mais e mais medidas, algumas que não fazem sequer sentido, como é a questão das taxas moderadoras, que já não são cobradas, mas que são anunciadas como uma grande benesse dada às populações", criticou.