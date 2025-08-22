Sondagem da Intercampus coloca AD, PS e Chega em empate técnico. Direita continua a crescer

Fora esses partidos, o Iniciativa Liberal é o único outro partido a crescer — com 7,6% das intenções de voto, sobe 0,9 pontos face à sondagem de julho. Assim, os três partidos da direita parlamentar somam entre si 55,6% das intenções de voto nesta sondagem, acima dos 49,5% da sondagem anterior. O Livre é o partido que mais cai neste estudo — chegou aos 5,6% das intenções de voto, perdendo 3,5 pontos face ao valor atípico de 9,1% obtido na sondagem de julho. Já o PAN mantém os 3% de intenções de voto que já tinha. O Bloco de Esquerda também não perde nem ganha intenções de voto na sondagem divulgada esta sexta-feira, registando 2,6%. Já a CDU desce 2,1 pontos percentuais, registando 1,6% das intenções.

