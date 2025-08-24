Ensino superior. Marques Mendes pede estudo "com rigor" para saber porque há menos alunos

O candidato presidencial Luís Marques Mendes aconselhou este domingo o Governo a fazer um estudo para perceber, "com rigor", os motivos para o decréscimo nas colocações do ensino superior.

"É preciso fazer um estudo para saber exatamente, de uma forma rigorosa, porque é que houve esta diminuição de ingressos no ensino superior para poder, a seguir, eventualmente corrigi-la", disse o social-democrata aos jornalistas em Viseu, durante uma visita à Feira de São Mateus.

Luís Marques Mendes referiu que são apontadas "razões demográficas, razões que têm a ver com as novas regras de acesso ao ensino superior, que são mais exigentes que as anteriores", e também que "a falta de alojamento estudantil possa afastar alguns jovens do ensino superior". .

Na sua opinião, sejam elas quais forem, as razões têm de ser esclarecidas, porque "menos jovens no ensino superior é uma má notícia".

"Quem tem uma licenciatura por uma universidade ou por um politécnico, à partida, está mais habilitado para uma sociedade e uma economia competitivas", frisou.

Os institutos politécnicos alertaram hoje para o decréscimo nas colocações do ensino superior, dizendo que a situação é mais grave no interior do país, e pedem que se alterem as regras de acesso.

Em comunicado, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos adiantou que os cerca de 14 mil alunos colocados no subsistema politécnico representam "uma redução significativa face ao ano transato".

A taxa de colocação nos institutos politécnicos ficou pelos 63% e a situação é mais grave nas instituições do interior do país, "onde a queda do número de alunos coloca em causa a sustentabilidade de algumas áreas de formação", referiu.

Na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior ficaram colocados 43.899 estudantes, o que corresponde a uma diminuição de 12,1% em relação ao ano passado.

Este ano houve menos nove mil candidatos ao ensino superior, não chegando aos 50 mil.