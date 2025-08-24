Lisboa volta a ter confronto de 1989 entre esquerda e direita mas com PCP de fora

Lisboa vai voltar a ter, nas eleições autárquicas de 12 de outubro, um confronto inédito desde 1989 entre uma coligação que une a esquerda e outra a direita, mas desta vez sem o PCP.

Em 1989, o então secretário-geral do PS, Jorge Sampaio, encontrou uma solução política inovadora em Portugal: uma coligação pré-eleitoral que unia a esquerda juntando PS, PCP, MDP, PEV, UDP e PSR.

Na altura, apenas dois anos depois de o ex-líder do PSD Aníbal Cavaco Silva ter conseguido obter a sua primeira maioria absoluta, o objetivo da coligação de esquerda era destronar a direita da capital, governada desde 1980 pelo autarca do CDS-PP Nuno Krus Abecasis.

Pela frente, Jorge Sampaio teve um político que, na altura, apesar de conhecido, estava longe de ter o peso político do secretário-geral do PS: Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República, que liderou a coligação "Viver melhor em Lisboa", composta por PSD e CDS.

Procurando tentar ganhar protagonismo perante a candidatura de Jorge Sampaio, Marcelo Rebelo de Sousa fez uma campanha criativa, com ações que ficaram na história da política portuguesa, como o famoso mergulho no Tejo, conduzir um táxi na capital ou acompanhar varredores de lixo.

Apesar de essas ações terem permitido que Marcelo Rebelo de Sousa marcasse a agenda mediática na altura, não foram suficientes para impedir a vitória do seu adversário socialista, que viria anos depois a ser eleito Presidente da República. .

Na noite de 17 de dezembro de 1989, Sampaio foi declarado vencedor das autárquicas em Lisboa, com 49,1% dos votos, contra 42,1% para Marcelo, consagrando o sucesso da coligação de esquerda, que voltaria a repetir na sua reeleição nas autárquicas de 1993.

Desde então, nunca mais voltou a haver uma coligação pré-eleitoral deste género, apesar de o PS se ter coligado com o Livre em Lisboa nas últimas autárquicas e de a experiência de 1989 ter inspirado a solução governativa chamada "geringonça", que permitiu que o executivo de António Costa - que dirigiu a campanha de Jorge Sampaio em 1989 - governasse com apoio parlamentar de BE e PCP.

Agora, 36 anos depois, o PS optou por voltar a repetir a fórmula que lhe permitiu conquistar a capital em 1989: a ex-ministra Alexandra Leitão irá liderar, nas autárquicas de 12 de outubro, uma coligação composta por PS, Livre, BE e PAN, intitulada "Viver Lisboa".

Pela frente, terá Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa desde 2021, que também irá encabeçar uma coligação inovadora na capital: além de PSD e CDS, que costumam concorrer juntos à capital, desta vez também a Iniciativa Liberal optou por integrar a coligação, intitulada "Por ti, Lisboa", e da qual o Chega ficou de fora.

Volta assim a haver um confronto entre dois blocos - um de esquerda e um de direita -, mas com uma diferença significativa em relação a 1989: desta vez, o PCP optou por não integrar a coligação de esquerda, avançando com o mesmo candidato do que em 2013, 2017 e 2021: João Ferreira.

Entre as razões invocadas pelo PCP para descartar integrar a coligação, está o facto de equiparar o PS à direita, salientando que, durante os quatro anos de governação de Carlos Moedas, os socialistas viabilizaram todos os orçamentos do executivo camarário.

Por outro lado, ao contrário do que se tem verificado a nível nacional, a CDU, coligação integrada por PCP e PEV, tem conhecido um crescimento autárquico em Lisboa: em 2021, ficou em terceiro lugar na capital, com mais votos do que em 2017 e 2013.

Além da ausência do PCP, há também outras diferenças notáveis quando comparado com 1989: Alexandra Leitão não é secretária-geral do PS e Carlos Moedas é o presidente da Câmara em exercício, a que acresce o facto de a direita só governar a capital há quatro anos, contra os dez anos de mandato de Nuno Krus Abecasis.

Apesar destas diferenças, a capital vai voltar a ser o palco de um confronto não só de dois blocos, mas também de duas personalidades com projeção nacional, tal como em 1989.

Na altura, a campanha em Lisboa viria a revelar-se determinante nas carreiras políticas de Jorge Sampaio e Marcelo Rebelo de Sousa: ambos viriam a tornar-se Presidentes da República.