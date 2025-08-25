Carneiro defende que Governo deve responder pelo que falhou nos incêndios (e cita Cavaco Silva)

O secretário-geral do Partido Social, José Luís Carneiro, defendeu, esta segunda-feira, que quem deve responder pelo que falhou nos incêndios é o Governo em exercício de funções.

Em declarações aos jornalistas no arranque de um périplo que vai fazer pelo país - que começou em Chaves e vai terminar no Algarve -, Carneiro diz que o Executivo anterior, de que fez parte, tinha "um caminho que estava a ser desenvolvido", mas que o atual tomou pelo menos uma medida "incompreensível".

"É incompreensível que o Ministério da Agricultura tenha ido buscar milhões de euros das políticas florestais e tenha levado esse valor para outras políticas, retirando esses recursos financeiros daquela que deveria ser uma prioridade", assegura.

O socialista diz, por isso, que "quem tem de prestar contas por aquilo que fez ou não fez é o Governo que está no desempenho das suas funções" e, para reforçar, utiliza uma citação: "Vou aqui lembrar uma declaração de alguém que tem sido, por aquilo que sei, um guru espiritual do nosso primeiro-ministro: a partir dos seis meses de Governo, um Governo que procure justificar os seus insucessos com governos do passado é um governo incompetente. Quem disse isto foi Cavaco Silva", remata.

Já sobre a intenção do Chega avançar com uma Comissão Parlamentar de Inquérito aos fogos, José Luís Carneiro afirma que é reveladora de problemas de consciência do partido de André Ventura por ter estado "desaparecido do país durante dez dias".

O socialista sublinha que foi o seu partido o primeiro a avançar com uma proposta de comissão de inquérito. José Luís Carneiro questiona por que é que nos últimos anos, o Sistema de Proteção Civil respondeu, "e porque é que não respondeu em 2025".

"Só mesmo o primeiro-ministro é que pode esclarecer", acrescenta.

[Atualizada às 13h10]