Moedas acusa PS de cinismo político e de criar o "caos em Lisboa"

É o primeiro candidato autárquico do PSD a intervir na Universidade de Verão do partido. A pouco mais de um mês das eleições, Carlos Moedas apontou as críticas ao Partido Socialista.

Num discurso em que o autarca de Lisboa apontou as diferenças entre os moderados e os extremistas, Moedas acusou o PS de estar ao lado dos radicais e de escolher o caos em Lisboa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Eu vi, com os meus olhos, durante quatro anos na Câmara de Lisboa, um partido como o PS a radicalizar-se para esse extremo da emoção do radicalismo. O PS fez essa escolha do caos em Lisboa”, disse Carlos Moedas.

E deu exemplos desse "caos" causado pelo Partido Socialista no atual mandato, ao recusar medidas para a cidade que ele considera prioritárias e que iriam beneficiar a vida dos lisboetas, como a construção e novas habitações.

“Foi ver um Partido Socialista que bloqueou a construção de 600 novas camas para estudantes em Lisboa em março, em janeiro de 2024 tinha bloqueado 600 casas de renda acessível. E sabem porquê? Porque eram casas que seriam feitas por privados. Eu quero uma solução para os estudantes que chegam a Lisboa”, disse Moedas.

Os cartazes e a "política do cinismo"

As críticas ao Partido Socialista não ficaram por aqui. Carlos Moedas voltou ao tema dos cartazes de campanha para as eleições autárquicas que o PS espalhou pela cidade. O recandidato fala em poluição visual e em cinismo político do PS que vai contra a opinião dos lisboetas que recusam a colocação de cartazes na cidade.

"Como é que nós justificamos poluir uma cidade com cartazes em que nós temos todo o direito dessa publicidade política. Os lisboetas pediram-nos que não queriam esses cartazes políticos. Nenhum partido como o Partido Socialista o faz. Portanto, cá está, é a política do cinismo e eu gostava de saber o que é que os ativistas ambientais desse bloco da esquerda pensam sobre essa poluição visual”, questionou Carlos Moedas.

O autarca de Lisboa considerou que a Universidade de Verão do PSD é um espaço de moderação e disse aos jovens participantes que que é preciso ser diferente para combater os radicalismos, e que assumiu essa postura ao longo da carreira política.

“Eu acredito que só podemos combater o extremismo com uma política diferente. E às vezes perguntam-me o que é que eu fiz de diferente ou o que é que eu represento de diferente. E eu costumo dizer que, desde que entrei na política, tive sempre uma liderança muito clara, sempre muito consistente, a que eu chamava para mim próprio a liderança dos três 'is'. Do impacto, da intimidade e da inspiração”, sublinhou Carlos Moedas.