PSD considera "inútil" comissão de inquérito do Chega aos incêndios e "vê com bons olhos" proposta do PS

O secretário-geral do PSD acrescenta que “ela é despropositada porque não serve os seus fins, mas ela é, sobretudo, despropositada porque, com a dor, com o sofrimento e com um assunto que é sério, deve-se evitar fazer política partidária e é isso que o deputado André Ventura está a querer fazer”.

“Parece-me absolutamente extemporânea, parece-me absolutamente inútil, mas, sobretudo, completamente despropositada a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, tal qual propõe o Partido Chega”, diz Hugo Soares.

No discurso de abertura da Universidade de Verão do PSD, que decorre em Castelo de Vide, Hugo Soares, secretário-geral do partido, respondeu a André Ventura garantindo que, tal como propõe o Chega, a comissão é inútil .

O PSD não vai viabilizar a comissão parlamentar de inquérito aos incêndios, proposta esta segunda-feira pelo Chega, considerando que é uma ideia “inútil e despropositada”. Quanto à proposta do Partido Socialista, de constituir uma comissão técnica para avaliar o combate aos fogos, os sociais-democratas estão disponíveis para aceitar a medida.

Hugo Soares acrescentou ainda, para justificar esta decisão, que não cabe aos deputados investigarem a origem dos incêndios e fiscalizarem o trabalho de combate aos fogos.

“A pergunta que eu queria fazer ao deputado André Ventura era quem é que deve investigar a origem criminosa, quando ela é, dos fogos em Portugal? É a Polícia Judiciária? É a GNR? É o Ministério Público como Impulsionador de Ação Penal? Ou são os Deputados da Assembleia da República Quero lançar outra pergunta ao Deputado André Ventura. O debate sobre os incêndios em Portugal, as causas e as consequências, deve ser um debate técnico? Um debate especializado? Um debate independente? Ou deve ser um debate partidário?”, questiona Hugo Soares.

PSD aprova comissão técnica independente

Já sobre a proposta feita pelo líder parlamentar do Partido Socialista, para a constituição de uma comissão técnica independente, Hugo Soares diz que “vê com bons olhos” essa iniciativa, mas avisa os socialistas que depois vão ter de acatar as conclusões do relatório.

“Fez-se em 2017 e é preciso apurar, se houve falhas no combate aos incêndios em Portugal, se houve ou não falhas nos comandos, o que nós não podemos é deixar de dizer ao Partido Socialista o seguinte, nós vemos com bons olhos a criação de uma Comissão Técnica Independente longe dos políticos. Agora, nós somos daqueles que depois aceitamos e acatamos as recomendações das Comissões Técnicas Independentes”, apontou Hugo Soares, que voltou a lembrar que as conclusões da comissão técnica independente aos incêndios de 2017 apontavam para o erro que foi a presença de governantes no teatro das operações.

“O primeiro-ministro estava ao comando das operações e não contribuiu para o show off”, defende Hugo Soares.

Depois de um mês de intensos incêndios, o líder parlamentar do PSD critica André Ventura e José Luís Carneiro que acusaram o primeiro-ministro de ter estado longe dos fogos que afetaram o norte e centro do país, considerando que o PS foi ligeiro, e garantindo que Montenegro esteve ao comando das operações.

“Eles não podem, por um lado, tecer as críticas sobre o desaparecimento do primeiro-ministro, que de resto estava ao comando da operação. Foi às vezes que teve que ir à Autoridade de Emergência Nacional de Proteção Civil, mas é verdade, ao contrário de outros no passado, não contribuiu nem para o show-off, nem para complicar os teatros de operações”, disse Hugo Soares.

Na intervenção de quase meia hora o secretário-geral do PSD considerou ainda que o PS foi imprudente nas críticas que fez a Luís Montenegro.

“Era bom que o Partido Socialista reconhecesse que foi ligeiro, e ligeiro significa que foi pouco cuidado e demasiado rápido, eu diria até, demasiado expedito e imprudentemente nas críticas que fez sobre a aparente ausência do Primeiro-Ministro de Portugal”, concluiu Hugo Soares.