  • Noticiário das 19h
  • 25 ago, 2025
PSD considera "inútil" comissão de inquérito do Chega aos incêndios e "vê com bons olhos" proposta do PS

25 ago, 2025 - 19:47 • Manuela Pires

Hugo Soares, o secretário-geral do PSD, falava na sessão de abertura da Universidade de Verão do partido, que decorre até domingo em Castelo de Vide.

O PSD não vai viabilizar a comissão parlamentar de inquérito aos incêndios proposta esta segunda-feira pelo Chega, considerando que é uma ideia “inútil e despropositada”. Quanto à proposta do Partido Socialista, de constituir uma comissão técnica para avaliar o combate aos fogos, os sociais-democratas estão disponíveis para aceitar a medida.

No discurso de abertura da Universidade de Verão do PSD, que decorre em Castelo de Vide, Hugo Soares, secretário-geral do partido, respondeu a André Ventura garantindo que, tal como propõe o Chega, a comissão é inútil.

“Parece-me absolutamente extemporânea, parece-me absolutamente inútil, mas, sobretudo, completamente despropositada a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, tal qual propõe o Partido Chega”, diz Hugo Soares.

O secretário-geral do PSD acrescenta que “ela é despropositada porque não serve os seus fins, mas ela é, sobretudo, despropositada porque, com a dor, com o sofrimento e com um assunto que é sério, deve-se evitar fazer política partidária e é isso que o deputado André Ventura está a querer fazer”.

Hugo Soares acrescentou ainda, para justificar esta decisão, que não cabe aos deputados investigarem a origem dos incêndios e fiscalizarem o trabalho de combate aos fogos.

“A pergunta que eu queria fazer ao deputado André Ventura era quem é que deve investigar a origem criminosa, quando ela é, dos fogos em Portugal? É a Polícia Judiciária? É a GNR? É o Ministério Público como Impulsionador de Ação Penal? Ou são os Deputados da Assembleia da República Quero lançar outra pergunta ao Deputado André Ventura. O debate sobre os incêndios em Portugal, as causas e as consequências, deve ser um debate técnico? Um debate especializado? Um debate independente? Ou deve ser um debate partidário?”, questiona Hugo Soares.

Já sobre a proposta feita pelo líder parlamentar do Partido Socialista, para a constituição de uma comissão técnica independente, Hugo Soares diz que “vê com bons olhos” essa iniciativa.

“Fez-se em 2017 e é preciso apurar, se houve falhas no combate aos incêndios em Portugal, se houve ou não falhas nos comandos, o que nós não podemos é deixar de dizer ao Partido Socialista o seguinte, nós vemos com bons olhos a criação de uma Comissão Técnica Independente longe dos políticos, longe do combate partidário, para perceber o que aconteceu e o que não aconteceu nos combates aos fogos em Portugal”, disse Hugo Soares .

