  • Noticiário das 10h
  • 25 ago, 2025
Castelo de Vide

PSD junta candidatos às eleições e vários ministros na Universidade de Verão

25 ago, 2025 - 07:00 • Manuela Pires

Durante uma semana cem jovens vão ter aulas de política nacional e internacional e discutir temas da atualidade como os desafios da inteligência artificial e a utilização de redes sociais por menores de 16 anos de idade.

A+ / A-

Cinco ministros, três candidatos autárquicos e o candidato do PSD à Presidência da República são as escolhas do Partido Social Democrata para darem formação aos jovens que participam na Universidade de Verão do PSD, que decorre até domingo em Castelo de Vide.

Há caras novas, mas muitos oradores são repetentes do ano passado, como é o caso da comissária europeia Maria Luís Albuquerque, dos ministros Paulo Rangel e Margarida Balseiro Lopes e do candidato à Presidência da República Luís Marques Mendes. Nuno Severiano Teixeira, antigo ministro de governos socialistas, regressa de novo à universidade do PSD para, com Paulo Rangel, encontrarem respostas para a esta pergunta: “Um mundo com mais radicalismos?”.

Já Maria Luís Albuquerque - que o ano passado foi a oradora surpresa da Universidade -, vai dar uma aula sobre a Europa comum com a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos.

A pouco mais de um mês das eleições autárquicas, marcadas para 12 de outubro, o primeiro dia de aulas conta com Carlos Moedas, recandidato à Câmara Municipal de Lisboa, no jantar de abertura dos trabalhos. Por sua vez, Pedro Duarte, o candidato à Câmara Municipal do Porto, junta-se no sábado aos alunos para falar sobre os desafios da inteligência artificial.

Também Hélder Sousa e Silva, que é eurodeputado do PSD e candidato à Câmara Municipal de Almada, vai estar numa das assembleias extraordinárias desta semana de trabalhos, tal como a eurodeputada Lídia Pereira.

Depois de um mês de agosto fustigado pelos incêndios que afetaram o norte e centro do país, o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, vai abrir os trabalhos da universidade, esta segunda-feira, um evento que acaba por marcar o regresso do PSD depois das férias de verão.

Durante esta semana, cinco ministros vão passar por Castelo de Vide e, ao jantar, as noites de terça, sexta e sábado vão contar com os discursos de Margarida Balseiro Lopes, ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Fernando Alexandre, ministro da Educação, e Gonçalo Matias, ministro da reforma do Estado, uma das prioridades do Governo de Luís Montenegro.

Paulo Rangel, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, e Manuel Castro Almeida, ministro da Economia, vão participar em painéis na terça e quarta-feira.

Os jovens da Universidade vão ainda escutar o neuropediatra Tiago Proença dos Santos e o investigador e professor universitário Tiago Lapa falarem sobre a possibilidade de se proibir as redes sociais a menores de 16 anos.

As sondagens, a comunicação política e a relação com os jornalistas voltam a ser, igualmente, tema da Universidade de Verão, que vai contar com a participação de Pedro Esteves, diretor de comunicação do primeiro-ministro.

Montenegro encerra Universidade após mês marcado pelo fogo

Carlos Coelho, diretor da Universidade de Verão desde 2003, acompanha os trabalhos da UV, que contam também com a organização da JSD e do seu líder João Pedro Louro.

Luís Montenegro encerra os trabalhos no domingo ao meio-dia. No discurso do ano passado, e a um mês de apresentar o Orçamento do Estado, o primeiro-ministro acusava a oposição de ser “a verdadeira instabilidade política que há em Portugal”. Também no discurso do ano passado, com quatro meses de Governo, Montenegro tinha a convicção que o país estava do seu lado "Aquilo que não sabemos é se a oposição vai estar com o país”, dizia, na altura.

Em apenas um ano, o país político mudou, o PS tem novo líder, o Chega é a terceira força política no Parlamento, o Governo caiu com uma moção de confiança apresentada pelo PSD e as eleições voltaram a dar a vitória à Aliança Democrática. Desta vez, o primeiro-ministro vai encerrar a Universidade de Verão do PSD a fechar um dos meses mais críticos para o Governo, com os incêndios que afetaram grande parte do território norte e centro do país.

