Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 26 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Marcelo promulga nova Agência para a Gestão do Sistema Educativo (mas com reservas)

26 ago, 2025 - 11:16 • Redação

Presidente da República exprime reservas quanto fim da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

A+ / A-

O Presidente da República promulgou, esta terça-feira, o diploma do Governo referente à criação da nova Agência para a Gestão do Sistema Educativo. No entanto, e no comunicado publicado no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa exprime "reservas quanto às atribuições concedidas às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional ou às recebidas da Fundação para a Ciência e a Tecnologia".

Ou seja, na prática, Marcelo aprovou "a respetiva orgânica" e "extingue o Instituto de Gestão Financeira de Educação, A Direção-Geral da Administração Escolar e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares", esperando que "o processo de fusão e a nova agência correspondam não só a uma orientação assumida por Portugal perante a Comissão Europeia", como também, "a uma mais coordenada e eficaz administração pública na Educação". O Presidente da República pede, igualmente, que se evitem "a criação de orgânicas pesadas e de difícil operacionalidade".

De salientar que a extinção da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) tem sido bastante criticada nos últimos tempos, com o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, a defender que a fundação "não está adaptada aos novos tempos" e tem mesmo de ser extinta.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 26 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?