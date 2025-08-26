Marcelo promulga nova Agência para a Gestão do Sistema Educativo (mas com reservas)

O Presidente da República promulgou, esta terça-feira, o diploma do Governo referente à criação da nova Agência para a Gestão do Sistema Educativo. No entanto, e no comunicado publicado no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa exprime "reservas quanto às atribuições concedidas às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional ou às recebidas da Fundação para a Ciência e a Tecnologia".

Ou seja, na prática, Marcelo aprovou "a respetiva orgânica" e "extingue o Instituto de Gestão Financeira de Educação, A Direção-Geral da Administração Escolar e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares", esperando que "o processo de fusão e a nova agência correspondam não só a uma orientação assumida por Portugal perante a Comissão Europeia", como também, "a uma mais coordenada e eficaz administração pública na Educação". O Presidente da República pede, igualmente, que se evitem "a criação de orgânicas pesadas e de difícil operacionalidade".

De salientar que a extinção da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) tem sido bastante criticada nos últimos tempos, com o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, a defender que a fundação "não está adaptada aos novos tempos" e tem mesmo de ser extinta.