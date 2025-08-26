Menu
  • 27 ago, 2025
Casa de presidente e candidata a Vila Pouca de Aguiar apedrejada

26 ago, 2025 - 13:04 • Lusa

"Apesar do susto, não há registo de feridos, mas os danos materiais são significativos".

A presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar e candidata ao cargo pelo PSD apresentou queixa na GNR depois de a sua casa ter sido alvo de apedrejamento com pedras e frutas, informou esta terça-feira a candidatura.

Em comunicado enviado à agência Lusa pela candidatura de Ana Rita Dias, é referido que as "autoridades foram alertadas e deslocaram-se ao local, estando em curso diligências para identificar os autores do ato".

A agência Lusa contactou a GNR que confirmou que uma patrulha se deslocou ao local e que fez o auto de notícia.

Segundo é relatado, "o violento apedrejamento por parte de desconhecidos" aconteceu pelas 23h15 de segunda-feira.

"No interior da habitação encontravam-se a candidata, o marido e as duas filhas menores, que terão vivido momentos de grande tensão. O ataque prolongou-se por quase uma hora, com várias pedras e frutas a serem lançadas contra a frente da casa , telhado e o pátio interior", acrescentou ainda o comunicado.

O documento refere que, "apesar do susto, não há registo de feridos, mas os danos materiais são significativos".

Ana Ria Dias, que assumiu a presidência da Câmara de Vila Pouca de Aguiar em 2024, depois da saída do então presidente, encabeça também a lista do PSD àquela autarquia do distrito de Vila Real.

O candidato pelo PS à Câmara de Vila Pouca de Aguiar, Manuel Borges Machado, já veio manifestar o "total repúdio" pelo ato de vandalismo, demonstrou ainda apoio e disse esperar "que tudo seja rapidamente esclarecido".

Por este concelho do distrito de Vila Real, concorrem ainda às eleições autárquicas de 12 de outubro Sónia Macedo (CDU), José Diegas como independente e Jéssica Cruz (Chega).

Em 2021, o PSD ganhou as eleições autárquicas com 5.681 votos (64,95%) e cinco mandatos, enquanto o PS conseguiu 2.312 votos (26,43%) e dois mandatos.

