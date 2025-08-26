Incêndios. Parlamento prepara-se para debate depois de 250 mil hectares de área ardida

Sem incêndios significativos ativos em Portugal, a Assembleia da República prepara-se para o debate de urgência sobre o combate aos incêndios que deixaram uma área ardida de quase 250 mil hectares e provocaram quatro mortes.

A Comissão Permanente da Assembleia da República debate na quarta-feira a situação dos incêndios em Portugal, após a oposição ter feito críticas unânimes ao Governo e o primeiro-ministro ter-se manifestado disponível para prestar esclarecimentos.

Este debate foi requerido pelo Chega e pelo PCP e aprovado por todos os partidos na reunião da Conferência de Líderes da semana passada, depois de o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter declarado que pretendia prestar esclarecimentos à Assembleia da República.

O debate terá uma duração de cerca de uma hora, começando com uma intervenção de seis minutos do Governo, a que sucederão intervenções de todos os partidos, com a mesma duração, por ordem de representação parlamentar, e terminará com outro discurso do Governo, de dez minutos.

O debate irá realizar-se depois de todos os partidos da oposição terem feito críticas à gestão dos incêndios florestais por parte do Governo, considerando que não preveniu atempadamente a situação, não acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil quando devia ou lamentando que não tenha decretado o estado de calamidade.

Os partidos criticaram ainda o primeiro-ministro por ter participado na Festa do Pontal, no Calçadão de Quarteira, em 14 de agosto, quando havia incêndios, acusando-o de alheamento e falta de empatia. .

Luís Montenegro respondeu a estas críticas reconhecendo que poderá ter contribuído para uma perceção de pouca proximidade do Governo, apesar de a considerar injusta e afirmar que cumpriu todas as suas responsabilidades, e manifestou "total confiança" no dispositivo de combate a incêndios nacional, frisando que é o "maior de sempre", ainda que tenha reconhecido que "nem tudo correu bem".

O incêndio que começou no Piódão, no concelho de Arganil, a 13 de agosto, é já o que apresenta a maior área ardida de sempre em Portugal. De acordo com o relatório nacional provisório do Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais, em 11 dias, o fogo que entrou em resolução no domingo consumiu 64.451 hectares.

Este incêndio afetou também os concelhos de Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), Seia (Guarda) e Castelo Branco, Fundão e Covilhã (Castelo Branco).

Já o incêndio que começou em Freches, Trancoso, no dia 09, terá consumido 49.324 hectares - é o segundo maior deste ano e o terceiro maior incêndio de sempre em Portugal. O mesmo relatório revelou ainda que o incêndio em Sátão, distrito de Viseu, queimou mais de 13 mil hectares. Este fogo juntou-se ao de Trancoso, chegando a afetar 11 municípios dos distritos de Viseu e da Guarda.

Os concelhos da Covilhã (20.257 hectares ardidos), Sabugal (18.726) e Trancoso (17.239) são mais afetados pelos incêndios em relação à área ardida, seguindo-se Sernancelhe, Mêda, Arganil e Penedono, todos municípios com mais de 10.000 hectares ardidos.

O Governo definiu um apoio para a reconstrução de habitações de residência própria em situações como os incêndios rurais das últimas semanas, prevendo uma comparticipação "a 100% até ao montante de 250 mil euros", anunciou na passada quinta-feira o primeiro-ministro. O valor remanescente, indicou Luís Montenegro, será comparticipado a 85%.

No âmbito das medidas de apoio, também os prazos para cumprimento das obrigações contributivas e fiscais, incluindo o pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), pelos contribuintes com residência ou domicílio fiscal nas freguesias mais afetadas pelos incêndios.