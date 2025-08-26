Menu
  • Noticiário das 19h
  • 26 ago, 2025
Rangel avisa que centro-esquerda e direita devem dialogar para combater radicalismos

26 ago, 2025 - 19:04 • Manuela Pires

Na Universidade de Verão do PSD, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Nuno Severiano Teixeira, diretor do Instituto Português de Relações Internacionais, debateram o mundo com mais radicalismos.

A+ / A-

A solução tem de passar por um diálogo entre o centro-esquerda e o centro-direita. Na Universidade de Verão do PSD, que decorre em Castelo de Vide, Paulo Rangel considerou que esta é a receita que os partidos moderados devem usar para combater os radicalismos e os partidos de extrema-direita.

Para combater um extremismo de direita é preciso que exista um centro-direita vivo e que seja capaz de falar com o centro-esquerda e o contrário também é verdade”, disse Paulo Rangel, apontado o dedo ao caminho que, por vezes, se segue de apostar na radicalização do discurso.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“A grande tentação que têm o centro-direita e o centro-esquerda é radicalizar o discurso para rivalizarem com os seus concorrentes ou competidores que são radicais. Isto, do meu ponto de vista, é um erro”, defendeu o "número dois" do Governo, que adiantou ainda que em democracia, se um partido está “disposto a jogar as regras do jogo, ele é um adversário e não um inimigo”.

Paulo Rangel, que no discurso inicial garantiu que “não há diferença de qualidade entre os radicalismos de esquerda e de direita”, alertou os jovens para as escolhas que fazem nas redes sociais, quem servem muitas vezes para fazer crescer os radicalismos.

Vídeo de Ventura é "ultraje aos bombeiros e às pessoas que sofreram os incêndios", acusa Paulo Rangel

Na universidade de Verão do PSD, o ministro dos Ne(...)

Questionado sobre que armas devem os partidos moderados usar para combater os radicalismos, Paulo Rangel admitiu que devem ser combatidos com “as armas que eles próprios usam”.

“Se há inimigos da liberdade, da democracia, da moderação, dos direitos humanos e da separação de poderes, eles só podem ser combatidos com as armas que eles próprios usam. Não podem ser combatidos com alfaias agrícolas, nas redes sociais”, ironizou o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Durante o debate, Paulo Rangel apontou também o dedo à comunicação social, que diz não estar isenta de responsabilidade no crescimento do populismo e da demagogia, porque estão

“O jornalismo e os media, em muitos casos, deixaram de ser mediadores e passaram a ser 'imediadores'” e Paulo Rangel lamenta essa falta de mediação e ponderação por parte dos órgãos de comunicação social.

“Não se trata de uma culpabilização geral, mas de uma coisa em que estamos todos metidos”, concluiu Paulo Rangel.

