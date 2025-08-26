Rangel avisa que centros esquerda e direita devem dialogar para combater radicalismos

A solução tem de passar por um diálogo entre o centro-esquerda e o centro-direita. Na Universidade de Verão do PSD, que decorre em Castelo de Vide, Paulo Rangel considerou que esta é a receita que os partidos moderados devem usar para combater os radicalismos e os partidos de extrema-direita.

“Para combater um extremismo de direita é preciso que exista um centro-direita vivo e que seja capaz de falar com o centro-esquerda e o contrário também é verdade”, disse Paulo Rangel, apontado o dedo ao caminho que, por vezes, se segue de apostar na radicalização do discurso.

“A grande tentação que têm o centro-direita e o centro-esquerda é radicalizar o discurso para rivalizarem com os seus concorrentes ou competidores que são radicais. Isto, do meu ponto de vista, é um erro”, defendeu o "número dois" do Governo, que adiantou ainda que em democracia, se um partido está “disposto a jogar as regras do jogo, ele é um adversário e não um inimigo”.

Paulo Rangel, que no discurso inicial garantiu que “não há diferença de qualidade entre os radicalismos de esquerda e de direita”, alertou os jovens para as escolhas que fazem nas redes sociais, quem servem muitas vezes para fazer crescer os radicalismos.