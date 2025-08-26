Vídeo de Ventura é "ultraje aos bombeiros e às pessoas que sofreram os incêndios", acusa Paulo Rangel

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

O ministro dos Negócios Estrangeiros não citou o nome do líder do Chega, mas esta terça-feira à tarde, na Universidade de Verão do PSD, criticou o vídeo publicado nas redes sociais por André ventura a apagar um fogo, considerando ser um ultraje para os bombeiros. “Quando nós vemos alguns vídeos que são verdadeiramente quase caricaturas do que é estar ao lado dos bombeiros, dos incêndios, isto é um ultraje aos bombeiros e às pessoas que viveram os incêndios, não é nenhum heroísmo”, acusou Paulo Rangel. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O ministro de estado e dos Negócios Estrangeiros disse, ainda, que não se pode ter medo e é preciso levantar a voz contra os radicais, criticando o silêncio sobre o vídeo, considerando que, se fosse “feito por um político do PSD ou do PS, seria altamente criticado pelos media”. “Mas, na panóplia de comentadores, pouca gente critica isto, se fosse um político tradicional estaria absolutamente cilindrado. Temos de ter coragem de levantar a voz e denunciar isto, não se pode ter medo dos radicais, se tivermos medo estamos a fazer aquele jogo que querem que nós façamos”, criticou Paulo Rangel.

O ministro e antigo eurodeputado do PSD considera que os partidos moderados devem usar as mesmas armas, as redes sociais, para combaterem os radicais. “Se há inimigos da liberdade, da democracia e da moderação eles só podem ser combatidos com as armas que eles próprios usam e não com alfaiais agrícolas”, disse Paulo Rangel. O ministro começou por dizer que “não há diferença de qualidade entre os radicalismos de esquerda e de direita” e criticou o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, que agora exige o reconhecimento do Estado da Palestina, e nada fez quando apoiou o Governo socialista de António Costa.