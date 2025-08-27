Castro Almeida tem a certeza de que as pessoas continuam a votar no PSD se sentirem “mais dinheiro no bolso”

A aula desta manhã na Universidade de Verão do PSD foi sobre economia, mas uma das alunas perguntou ao ministro Manuel Castro Almeida como é que se pode continuar a garantir estabilidade política. Na resposta, o ministro garantiu que a estratégia é aumentar rendimentos porque se as pessoas tiverem mais poder de compra e mais dinheiro na carteira vão continuar a votar no PSD.

"Se os portugueses compreenderem que com este Governo estão a ter cada vez melhores rendimentos, eles vão continuar a dar-nos o seu voto (...) Se as pessoas sentirem que cada vez têm mais disponibilidade, mais dinheiro no bolso, esse é o principal critério para nos continuarem a dar o seu voto", garantiu.

Manuel Castro Almeida lembrou que essa é uma das prioridades definidas pelo primeiro-ministro e que o governo tem vindo a cumprir, dando o exemplo do aumento do poder de compra no ano passado e também em 2025.

“E a verdade é que no ano de 2024 nós tivemos um aumento muito grande do poder real de compra dos portugueses. O aumento do poder de compra foi da ordem de 18%, a inflação foi de 2 e tal por cento. Foi um aumento anormal do poder de compra, o ano de 2025 vai no mesmo caminho”, referiu o ministro da Economia.

A um mês e meio das eleições autárquicas, Castro Almeida reforça a ideia de que o governo mantém a estratégia de continuar a aumentar rendimentos, quer pela redução de impostos, quer pelo aumento de salários.

“Enquanto os portugueses tiverem a perceção de que o rendimento está a aumentar, eles vão continuar a dar-nos essa confiança. E nós temos de garantir que os rendimentos vão continuar a aumentar. É para isso que cá estamos. E, portanto, se os portugueses quiserem uma política de aumento de rendimentos, sabem qual é o partido que o pode garantir”, disse o governante.

Ao longo das duas horas da aula de economia da Universidade de Verão do PSD, os alunos questionaram ainda o ministro sobre a política fiscal para os mais jovens e Castro Almeida aproveitou a pergunta para criticar o Partido Socialista, que recusou aprovar a proposta do governo que propunha uma taxa de 15% de IRS para os jovens.

“O governo da AD quis colocar um teto de 15% na taxa de IRS dos jovens e o PS impediu esta aprovação. É contra a nossa vontade que os jovens estão a pagar mais do que queríamos. E eu confesso que até hoje ainda não compreendi qual é o racional do Partido Socialista. Acho isso imperdoável e vocês têm de lembrar isso aos vossos colegas todos os dias”, alertou Castro Almeida.

Questionado mais tarde pelos jornalistas sobre as declarações de José Luís Carneiro, que lembrou que foi o PS que lançou o IRS Jovem, o ministro voltou a apontar o dedo, considerando que era melhor ficar calado.

“Havia uma coisa chamada IRS Jovem, da iniciativa do PS, mas eu quero só lembrar que esse IRS era só para licenciados. Portanto, excluía todos os jovens que não fossem licenciados, é uma coisa um bocadinho repugnante, nem sei como é que ainda vêm a falar desse assunto. Melhor é encerrar esse assunto”, respondeu aos jornalistas.

“Ser presidente de câmara é uma excelente vida”

No arranque da aula, os alunos da Universidade de Verão, que durante esta semana estão a ter formação política, ouviram o ministro da Economia dizer que o cargo de presidente da câmara foi o “mais encantador” da sua carreira política.

“Fui secretário de Estado, fui deputado, sou ministro e fui presidente de câmara. Deixo para o último lugar, porque foi o lugar mais encantador que se pode ter na política.”

Manuel Castro Almeida, que integrou os governos de Cavaco Silva e foi autarca em São João da Madeira, explicou que foi o cargo que mais o realizou e contou até uma história de quando era secretário de Estado de Miguel Poiares Maduro.

“No anterior governo eu era secretário de Estado do ministro Miguel Poiares Maduro e eu dizia-lhe muitas vezes: se você continuar a portar-se bem, você ainda vai chegar a presidente de Câmara”, disse Castro Almeida.

O ministro e antigo autarca aconselhou os alunos a seguirem esse percurso político se gostarem do serviço público e de resolver os problemas das pessoas.

“É o lugar, para quem gosta do serviço público, mais estimulante que há. Conseguir resolver problemas das pessoas concretas. Pensar soluções, idealizar e resolver. Quem gosta de serviço público encaminhe-se para o lado do poder local e seja presidente de Câmara, é uma excelente vida”, concluiu.