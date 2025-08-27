Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 5h
  • 27 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Chega força comissão parlamentar de inquérito aos incêndios

27 ago, 2025 - 00:40 • Lusa

PSD e PS são contra CPI, mas partido de André Ventura avança com agendamento potestativo.

A+ / A-

O Chega vai forçar a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito sobre os incêndios rurais, anunciou o partido na terça-feira à noite.

"Informamos que o Chega requereu de forma potestativa a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito aos negócios dos incêndios rurais", indicou a assessoria de imprensa do partido numa nota divulgada esta noite.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Chega entregou na segunda-feira no parlamento uma proposta de constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para que o parlamento avalie a prevenção e o combate aos incêndios desde 2017 até agora e investigue os "negócios e interesses económicos que alegadamente prosperam" com os fogos.

De acordo com o texto, o Chega propõe que o parlamento faça uma avaliação de "todo o processo de gestão da prevenção e combate aos incêndios rurais" e fiscalize a utilização "dos fundos públicos destinados ao combate aos incêndios rurais, nomeadamente os contratos de aluguer de meios aéreos e a aquisição de equipamentos".

Vídeo de Ventura é "ultraje aos bombeiros e às pessoas que sofreram os incêndios", acusa Paulo Rangel

Vídeo de Ventura é "ultraje aos bombeiros e às pessoas que sofreram os incêndios", acusa Paulo Rangel

Na universidade de Verão do PSD, o ministro dos Ne(...)

O partido liderado por André Ventura quer também que sejam investigados "os diversos negócios e interesses económicos que alegadamente prosperam com a perpetuação dos incêndios rurais, incluindo mas não se limitando, ao comércio de madeira queimada, especulação imobiliária e indústria de equipamentos".

O Chega propõe ainda "esclarecer de forma cabal os contornos da operação policial Torre de Controlo", que tem a ver com suspeitas de corrupção e burla relacionadas com os concursos públicos para o combate aos incêndios rurais, e "investigar a existência de eventuais esquemas de cartelização ou corrupção no setor do combate aos incêndios rurais".

O Grupo Parlamentar do Chega quer ainda que sejam avaliadas as "decisões estratégicas que levaram Portugal a ser o único país mediterrânico sem meios aéreos próprios para combate a incêndios, apesar de ser o país europeu com maior área percentual ardida".

Na terça-feira, o líder do Chega, André Ventura, assegurou que iria avançar com a comissão de inquérito aos incêndios desde 2017, apesar de PSD e PS defenderem uma comissão técnica independente.

"Acho que damos um sinal ao país, dizer que não temos medo de fazer esta comissão de inquérito. Serão chamados aqueles que tiverem de ser chamados, tenham sido governantes, tenham sido dirigentes dos ministérios da Administração Interna, Proteção Civil, todos os que tenham responsabilidade", afirmou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 5h
  • 27 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?