Incêndios. Carneiro acusa Castro Almeida de "desconhecimento"

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, defendeu, em entrevista à RTP3 esta terça-feira, que o Governo que integra "está manifestamente mais determinado" no combate aos incêndios. Em resposta, o secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, acusa o ministro de "desconhecimento".

"Sugeria que fosse ver os números das ignições, das condições climatéricas de 2022 e 2023 e que procure ler os relatórios internacionais - não foram feitos por Portugal - que mostraram que o nosso sistema de Proteção Civil estava entre aqueles que mais evoluiu, que mais melhorou entre os melhores de toda a União Europeia", disse, aos jornalistas, na Sertã.

O ministro da Economia defendeu esta terça-feira que o Governo está "manifestamente mais empenhado" em acabar com os incêndios do que o PS esteve, mas sublinhou que este é um problema que só se resolverá a longo prazo.

"O Partido Socialista esteve no poder até 2024 e viram-se poucos resultados", afirmou o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, em entrevista à RTP3.

Ainda assim, o ministro admitiu que o Governo poderia ter feito mais, apesar de ressalvar que este é um trabalho que tem de ser feito a longo prazo.

Castro Almeida assegurou que o executivo nunca subestimou este problema, precisando que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, estão conscientes do risco "que houve e ainda há".

Questionado se não deveriam ser retiradas consequências políticas desta situação, o ministro vincou que "o Governo tem de fazer o seu trabalho" e, para que isso aconteça, precisa de tempo.

Líder do PS diz que redução do IRC é uma prioridade

O secretário-geral do PS diz que a redução do IRC é uma prioridade, mas considera que reduzir o imposto para todos, sem critério, não favorece a política económica de desenvolvimento do interior.

“A redução [IRC] deve ser uma prioridade. O fim das portagens na A23 é outro exemplo muito importante para as empresas. Foi uma medida do PS e é um exemplo que pode servir de ilustração para o desenvolvimento do país”, disse José Luís Carneiro no final de uma visita a uma empresa de bioenergia e paletes situada na Sertã.

“O IRC majorado para as empresas do interior é um bom destino a dar à redução do IRC. Reduzir para todos, sem critério, não favorece uma politica económica de desenvolvimento do interior e da coesão”, afirmou.

Sobre as declarações de Castro Almeida na Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide, sublinhando que o seu Governo quis estabelecer um teto de 15% do IRS aos jovens e que foi impedido pelo PS, o secretário-geral do PS salientou que quem criou o IRS para os jovens “foi o PS liderado por António Costa”.

“Quem criou o IRS para os jovens foi o Governo do PS. Nós até entendemos que pode haver uma redução do IRS acrescida para os jovens nos territórios de baixa densidade e que trabalhem no interior”, defendeu.

Já sobre o debate desta tarde no Parlamento, José Luís Carneiro disse que o mais importante que vai resultar desta discussão é algo que ninguém mais esquecerá: “Enquanto o país ardia e as populações estavam com um sentimento de abandono, o PSD estava a realizar uma festa no Pontal”.

Para o líder socialista “é incompreensível que não tenham adiado uma festa quando o país passava por dificuldades”.

[notícia atualizada às 13h30 de 27 de agosto de 2025 para acrescentar declarações de José Luís Carneiro sobre IRC]


