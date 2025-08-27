Incêndios. Carneiro acusa Castro Almeida de "desconhecimento"

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, defendeu, em entrevista à RTP3 esta terça-feira, que o Governo que integra "está manifestamente mais determinado" no combate aos incêndios. Em resposta, o secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, acusa o ministro de "desconhecimento".

"Sugeria que fosse ver os números das ignições, das condições climatéricas de 2022 e 2023 e que procure ler os relatórios internacionais - não foram feitos por Portugal - que mostraram que o nosso sistema de Proteção Civil estava entre aqueles que mais evoluiu, que mais melhorou entre os melhores de toda a União Europeia", disse, aos jornalistas, na Sertã.

O ministro da Economia defendeu esta terça-feira que o Governo está "manifestamente mais empenhado" em acabar com os incêndios do que o PS esteve, mas sublinhou que este é um problema que só se resolverá a longo prazo.

"O Partido Socialista esteve no poder até 2024 e viram-se poucos resultados", afirmou o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, em entrevista à RTP3.

Ainda assim, o ministro admitiu que o Governo poderia ter feito mais, apesar de ressalvar que este é um trabalho que tem de ser feito a longo prazo.

Castro Almeida assegurou que o executivo nunca subestimou este problema, precisando que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, estão conscientes do risco "que houve e ainda há".

Questionado se não deveriam ser retiradas consequências políticas desta situação, o ministro vincou que "o Governo tem de fazer o seu trabalho" e, para que isso aconteça, precisa de tempo.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram quatro mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss, um helicóptero Super Puma e dois aviões Canadair.

Segundo dados oficiais provisórios, até 23 de agosto arderam cerca de 250 mil hectares no país.