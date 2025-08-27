Marcelo aparece de surpresa na Universidade de Verão do PSD

27 ago, 2025 - 15:20 • Redação
Foi sem aviso prévio que o Presidente da República apareceu esta quarta-feira na Universidade de Verão do PSD, que decorre em Castelo de Vide, Portalegre.
A participação de Marcelo Rebelo de Sousa era esperada, mas por videoconferência, e os jornalistas já estavam a ver uma cadeira no Palácio de Belém, quando o Presidente entrou na sala e foi aplaudido pelos alunos.
"Esta vinda cá é a última porque eu tenciono depois afastar-me da politica totalmente. Quem foi Presidente da República não pode andar a opinar sobre primeiros-ministros, governos e líderes da oposição", disse o Presidente aos jovens presentes, justificando que não se poderia despedir por videoconferência desta iniciativa, que considerou exemplar.