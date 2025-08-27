Marcelo garante que nos 10 anos em Belém "tentou fazer os impossíveis para manter estabilidade"

“Isso foi o que correu melhor, mesmo quando não correu tão bem como eu desejaria. Porque depois a estabilidade não se traduziu necessariamente em haver soluções governativas que durassem os 10 anos ”, concluiu o Presidente.

“O que é que correu melhor? Eu posso dizer que tentei fazer os impossíveis para manter a estabilidade sobretudo em situações particularmente críticas”, dando como exemplos a pandemia e os incêndios.

Na Universidade de Verão do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre que balanço faz dos mandatos em Belém e considera que o que correu melhor foi essa tentativa de garantir a estabilidade.

Apesar de ter dissolvido o Parlamento três vezes, o Presidente da República considera que o que correu melhor nestes dois mandatos foi a tentativa de “fazer os impossíveis para manter a estabilidade” em situações críticas, como a pandemia, apesar de isso não se ter traduzido em soluções governativas estáveis.

Marcelo dissolveu o Parlamento em 2021 quando os deputados chumbaram o Orçamento do Governo de António Costa, voltou em 2023 a dissolver a Assembleia da República na sequência da renúncia ao cargo por parte de António Costa e, já este ano, quando os deputados rejeitam a moção de confiança apresentada por Luís Montenegro.

“Ou uma solução governativa com diversas formas durou oito anos e meio e esta com diversas formas, que vai durar, portanto, um bocadinho menos de dois anos. Portanto, não foi exatamente aquilo que eu teria desejado, embora eu também olhasse para a estabilidade ao mesmo tempo que via qual era a alternativa”, adianta o Presidente da República.

Marcelo dissolveu o Parlamento, mas garante que a decisão foi aceite pelos portugueses nas eleições seguintes: “E digamos que tenho de reconhecer que o povo, quando votou, deu sempre razão à dissolução”, conclui.

“Muito ficou aquém do que eu tinha sonhado realizar”

Na avaliação feita pelo Presidente da República, ao longo dos 10 anos no Palácio de Belém muito do que foi feito ficou aquém do desejado por Marcelo e, essencialmente, no segundo mandato.

“Para aquilo que eu tinha pensado e sonhado em alguns momentos, de facto, aquilo que foi possível fazer ficou aquém do que eu tinha pensado e sonhado realizar. Isso acentuou-se num segundo mandato”, referiu Marcelo Rebelo de Sousa, em Castelo de Vide.

O Presidente considera que devia ter feito apenas um mandato, era essa a sua intenção inicial, mas foi impossível abandonar a vida política em plena pandemia.

“Eu não desejava um segundo mandato, porque achava que, precisamente, o segundo mandato é sempre um tempo de menor capacidade de inovação e de reformulação virada para o futuro, mas não podia dizer que não quando estava na pior fase da pandemia”, disse aos alunos da Universidade de Verão.

Marcelo fez a lista do que não correu tão bem neste mandato e destaca a renovação do sistema político, da administração pública ou a reforma da justiça.

“E houve coisas que verdadeiramente não correram tão bem quanto seria desejável. A capacidade de renovação do sistema político não aconteceu, a capacidade de reforma da Administração Pública foi insuficiente. Em alguns domínios, a capacidade de reforma da Justiça, idem”, concluiu o Presidente da República que termina o mandato no próximo ano.