Marcelo quer PSD no centro-direita e moderado para afastar a direita radical e fazer acordos de regime

O Presidente da República tem a convicção que o PSD só pode liderar um projeto político com futuro e ser uma alternativa de poder se estiver posicionado ao centro e marcar a diferença pela moderação. "Eu acho que tem condições para conseguir, tal como o PS no centro-esquerda, [mas] se não conseguir afirmar a diferença da moderação, que é o que distingue o centro-direita da direita mais radical, que resolva os problemas dos portugueses, mesmo que esses problemas sejam radicalmente difíceis, então torna-se muito difícil a função dos partidos desta natureza e isso não é boa notícia para a democracia", disse esta quarta-feira Marcelo Rebelo de Sousa, na Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide.

O Presidente da República diz que há espaço para todas as tendências políticas, mas os acordos de regime são feitos ao centro. “Não é que não haja espaço em democracia para todas as formações e todos os posicionamentos políticos. Agora, é evidente que é mais fácil fazer acordos de regime, fazer consensos, encontrar soluções ao centro, se um partido centro-direita for um partido centro-direita e não de direita que é direita radical”, acrescentou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa surpreendeu os alunos que esperavam assistir à aula do professor através de videoconferência, quando entrou na sala de aula em Castelo de Vide. Na abertura desta aula, Marcelo explicou que é “uma chatice” falar à distância porque não se vê nem se ouve bem e quando acordou esta manhã decidiu que tinha de estar presencialmente porque esta será a última vez porque quando sair de Belém vai afastar-se da vida política ativa. “Falar por videoconferência é uma grande chatice porque não se ouvem bem, vê mal, é mal visto é um sarilho. Ontem, estive a tirar o cadeirão da sala do Conselho de Estado porque era muito pomposo. Mas esta manhã quando acordei decidi vir cá e é última vez porque eu tenciono depois afastar-me da política totalmente. Quem foi Presidente da República não pode andar a opinar sobre primeiros-ministros, governos e líderes da oposição”, prometeu Marcelo Rebelo de Sousa. “Este não é o tempo dos moderados"

O Presidente respondeu a várias questões colocadas pelos alunos sobre o sistema político e sobre o PSD, o partido do qual foi presidente.