Marcelo quer PSD no centro-direita e moderado para afastar a direita radical e fazer acordos de regime

27 ago, 2025 - 17:39 • Manuela Pires
O Presidente da República tem a convicção que o PSD só pode liderar um projeto político com futuro e ser uma alternativa de poder se estiver posicionado ao centro e marcar a diferença pela moderação.
“Eu acho que tem condições para conseguir, tal como o PS no centro-esquerda, [mas] se não conseguir afirmar a diferença da moderação, que é o que distingue o centro-direita da direita mais radical, que resolva os problemas dos portugueses, mesmo que esses problemas sejam radicalmente difíceis, então torna-se muito difícil a função dos partidos desta natureza e isso não é boa notícia para a democracia”, disse esta quarta-feira Marcelo Rebelo de Sousa, na Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O Presidente da República diz que há espaço para todas as tendências políticas, mas os acordos de regime são feitos ao centro.
“Não é que não haja espaço em democracia para todas as formações e todos os posicionamentos políticos. Agora, é evidente que é mais fácil fazer acordos de regime, fazer consensos, encontrar soluções ao centro, se um partido centro-direita for um partido centro-direita e não de direita que é direita radical”, acrescentou o chefe de Estado.
Na Universidade de Verão do PSD, o ministro dos Ne(...)
Marcelo Rebelo de Sousa surpreendeu os alunos que esperavam assistir à aula do professor através de videoconferência, quando entrou na sala de aula em Castelo de Vide. Na abertura desta aula, Marcelo explicou que é “uma chatice” falar à distância porque não se vê nem se ouve bem e quando acordou esta manhã decidiu que tinha de estar presencialmente porque esta será a última vez porque quando sair de Belém vai afastar-se da vida política ativa.
“Falar por videoconferência é uma grande chatice porque não se ouvem bem, vê mal, é mal visto é um sarilho. Ontem, estive a tirar o cadeirão da sala do Conselho de Estado porque era muito pomposo. Mas esta manhã quando acordei decidi vir cá e é última vez porque eu tenciono depois afastar-me da política totalmente. Quem foi Presidente da República não pode andar a opinar sobre primeiros-ministros, governos e líderes da oposição”, prometeu Marcelo Rebelo de Sousa.
O Presidente respondeu a várias questões colocadas pelos alunos sobre o sistema político e sobre o PSD, o partido do qual foi presidente.
Marcelo diz que o atual PSD é muito diferente do PPD de 1974, e que passou por várias sensibilidades, e depois de tantos anos afastado do poder central é difícil refazer o partido tentando contar com os moderados.
“O partido teve de repente de se refazer e numa situação muito difícil, numa maioria muito minoritária, e é uma dificuldade enorme refazer o partido, ir buscar gente nova e outros mais antigos, religar com o país depois de estar muito afastado da governação durante muito tempo e fazer tentando valorizar o contributo dos tais moderados”, alertou Marcelo Rebelo de Sousa.
O Presidente da República considera ainda que a situação se tornou mais complicada porque, ao longo do tempo, o partido, que tem várias sensibilidades, originou a constituição de novos partidos à sua direita.
“A especificidade do PSD, que foi sempre um partido diferentista, é o de englobar sensibilidades muito diversas. Algumas delas hoje autonomizaram-se e são outros partidos. Há de ver que o PSD, que eu conheci como líder, reunia sensibilidades que corresponderiam em termos eleitorais ao somatório do que são hoje vários partidos do centro-direita e da direita”, respondeu o Presidente da República.
No discurso inicial aos alunos da Universidade de Verão do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa abordou as lideranças mundiais, falou de Donald Trump nos Estados Unidos e de Vladimir Putin na Rússia para dizer que atualmente o mundo está a lidera com os radicalismos.
“Este não é o tempo dos moderados com que tradicionalmente se faziam as democracias, ao centro, esquerda e direita. Este é o tempo dos radicais, com os quais as democracias se fazem de outra maneira, mas estamos a descobrir como, com que instituições e de que modo”, referiu o Presidente aos alunos que participam na 21.ª edição da Universidade de Verão do PSD, que se realiza esta semana em Castelo de Vide e que termina no próximo domingo com a intervenção do líder do partido e primeiro-ministro, Luís Montenegro.