Parlamento aprova levantamento de imunidade do deputado do Chega João Tilly

O Parlamento aprovou esta quarta-feira, por unanimidade, o levantamento da imunidade parlamentar do deputado João Tilly, do Chega, para que responda em tribunal num processo relacionado com suspeitas de irregularidades no financiamento do partido.

O levantamento de imunidade foi aprovado em Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados e depois pela Comissão Permanente da Assembleia da República, órgão que está em funcionamento durante as férias parlamentares.

De acordo com fonte ligada ao processo, foi levantada a imunidade do deputado eleito pelo círculo de Viseu para que seja constituído arguido e interrogado como tal no âmbito de suspeitas de um crime de participação na atribuição e obtenção de financiamento proibido.

Em causa estará uma angariação de fundos para o partido, que terá sido promovida pelo deputado através de um vídeo na plataforma YouTube, na qual disponibilizou uma conta da sua filha.