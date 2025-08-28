Menu
  • Noticiário das 17h
  • 28 ago, 2025
Conselho de Ministros. Apoio a professores deslocados pode chegar aos 500 euros

28 ago, 2025 - 16:15 • Ana Kotowicz

Governo aprovou também a criação de uma comissão "apartidária" para organizar os 50 anos do 25 de novembro. "O Estado cumprirá a sua obrigação" para com o 25 de novembro, disse Nuno Melo.

O Governo aprovou a criação de uma comissão "apartidária" para organizar os 50 anos do 25 de novembro. O anúncio foi feito por Nuno Melo, ministro da Defesa Nacional, no briefing de Conselho de Ministros desta quinta-feira. Já Fernando Alexandre, ministro da Educação, avançou que o apoio à deslocação para professores poderá chegar este ano aos 500 euros, para os docentes que dão aulas a mais de 300 quilómetros da sua residência.

Já o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, anunciou a aprovação do Plano de Ação para Gestão Sustentável do setor vitivinícola da região do Douro.

Produtores do Douro recebem apoio de 50 cêntimos por quilo de uva para destilação

Conselho de Ministros

Produtores do Douro recebem apoio de 50 cêntimos por quilo de uva para destilação

Com o Douro já no início da vindima, pela região s(...)

Comissão "apartidária" para o 25 de novembro

"O Estado cumprirá a sua obrigação" para com o 25 de novembro de 1975. Por isso, foi aprovada a criação de uma comissão "apartidária" para organizar as celebrações do 50.º aniversário da operação militar, avançou o ministro da Defesa Nacional.

Segundo Nuno Melo, a comissão será constituída por nove elementos, entre eles um presidente designado pelo ministério que preside. Terá ainda três vice-presidentes designados pelo presidente da Assembleia da República, depois de ouvidos os partidos com assento parlamentar, um representante designado pela ministra da Cultura, o diretor-geral de política de Defesa Nacional, o presidente da comissão portuguesa de história militar e o representante da sociedade histórica da independência nacional.

Assim, considera o ministro, a composição da comissão mostra a “transversalidade” e a “diversidade” da celebração, já que é “apartidária”.

Os trabalhos arrancam em novembro e deverão estar concluídos em maio de 2026 para que, explicou o ministro da Defesa, datas que "só foram possíveis pelo 25 de Novembro" possam ser "suficientemente assinaladas".

"O Estado cumprirá a sua obrigação para com uma data que é fundamental para a consolidação da democracia e liberdade em Portugal. O 25 de Novembro devolveu ao 25 de Abril o seu propósito originário", defendeu Nuno Melo. “O 25 de Novembro, pondo cobro à deriva totalitária, confirmou o regime democrático. Portugal terá — e muito bem — a oportunidade de celebrar com sentido de justiça e gratidão a liderança nos planos militar e político daqueles que tornaram tudo possível”, garantiu.

Apoio à deslocação pode chegar aos 500 euros

O ministro da Educação já tinha avançado, na quarta-feira, que este ano iria ser criado um concurso extraordinário para contratação de professores. Agora, Fernando Alexandre esclarece que o regime foi aprovado em Conselho de Ministros, a par com uma resolução que aprova a estratégia de educação para a cidadania. As escolas irão receber informações detalhadas na sexta-feira.

O concurso — que visa combater a falta de professores nas escolas — irá abrir 1.800 vagas para novos docentes. E, tal como no ano anterior, continua a existir o apoio à deslocação, mas que passará a beneficiar "todos os professores".

Segundo o ministro, este apoio poderá chegar aos 500 euros para professores deslocados a mais de 300 quilómetros da sua residência, e a estimativa do Governo é que sejam abrangidos oito mil professores.

O diploma prevê também que as escolas possam flexibilizar as horas extraordinárias dos docentes, de acordo com as vagas que fiquem por preencher em cada estabelecimento de ensino.

Quanto à disciplina de Cidadania — que vai sofrer alterações, como já tinha sido noticiado, depois de ter estado em consulta pública — o ministro clarificou que ficará "mais explicita a dimensão da educação sexual" na disciplina. As mudanças incidiram também na área da sustentabilidade, e na área da literacia financeira.

