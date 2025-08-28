Governo cria comissão "apartidária" para o 25 de novembro

Já o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, anunciou a aprovação do Plano de Ação para Gestão Sustentável do setor vitivinícola da região do Douro.

O Governo aprovou a criação de uma comissão "apartidária" para organizar os 50 anos do 25 de novembro. O anúncio foi feito por Nuno Melo, ministro da Defesa Nacional, no briefing de Conselho de Ministros desta quinta-feira. Já Fernando Alexandre, ministro da Educação, avançou que o apoio à deslocação para professores poderá chegar este ano aos 500 euros, para os docentes que dão aulas a mais de 300 quilómetros da sua residência.

Comissão "apartidária" para o 25 de novembro

"O Estado cumprirá a sua obrigação" para com o 25 de novembro de 1975. Por isso, foi aprovada a criação de uma comissão "apartidária" para organizar as celebrações do 50.º aniversário da operação militar, avançou o ministro da Defesa Nacional.

Segundo Nuno Melo, a comissão será constituída por nove elementos, entre eles um presidente designado pelo ministério que preside. Terá ainda três vice-presidentes designados pelo presidente da Assembleia da República, depois de ouvidos os partidos com assento parlamentar, um representante designado pela ministra da Cultura, o diretor-geral de política de Defesa Nacional, o presidente da comissão portuguesa de história militar e o representante da sociedade histórica da independência nacional.

Assim, considera o ministro, a composição da comissão mostra a “transversalidade” e a “diversidade” da celebração, já que é “apartidária”.

Os trabalhos arrancam em novembro e deverão estar concluídos em maio de 2026 para que, explicou o ministro da Defesa, datas que "só foram possíveis pelo 25 de Novembro" possam ser "suficientemente assinaladas".

"O Estado cumprirá a sua obrigação para com uma data que é fundamental para a consolidação da democracia e liberdade em Portugal. O 25 de Novembro devolveu ao 25 de Abril o seu propósito originário", defendeu Nuno Melo. “O 25 de Novembro, pondo cobro à deriva totalitária, confirmou o regime democrático. Portugal terá — e muito bem — a oportunidade de celebrar com sentido de justiça e gratidão a liderança nos planos militar e político daqueles que tornaram tudo possível”, garantiu.

Apoio à deslocação pode chegar aos 500 euros

O ministro da Educação já tinha avançado, na quarta-feira, que este ano iria ser criado um concurso extraordinário para contratação de professores. Agora, Fernando Alexandre esclarece que o regime foi aprovado em Conselho de Ministros, a par com uma resolução que aprova a estratégia de educação para a cidadania. As escolas irão receber informações detalhadas na sexta-feira.

O concurso — que visa combater a falta de professores nas escolas — irá abrir 1.800 vagas para novos docentes. E, tal como no ano anterior, continua a existir o apoio à deslocação, mas que passará a beneficiar "todos os professores".