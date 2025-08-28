Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 28 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios. Gouveia e Melo não vê utilidade em comissão de inquérito proposta pelo Chega

28 ago, 2025 - 09:22 • João Malheiro

O candidato às Presidenciais sublinha que "demolir é muito mais fácil que ter ideias construtivas e construir".

A+ / A-

O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo diz que não vê utilidade na comissão parlamentar de inquérito proposta pelo Chega sobre os incêndios.

Durante uma visita à feira do Livro, no Porto, esta quarta-feira, o almirante considera que "todos os escrutínios são importantes", mas aponta que quando é feito "para valorizar uma perspetiva negativista e não de construção de um futuro", não pode ser útil.

O candidato às Presidenciais de 2026 sublinha que "demolir é muito mais fácil que ter ideias construtivas e construir".

"O que é muito difícil é fazer parte da secção de reconstrução", acrescenta.

Gouveia e Melo mencionou ainda que há muita coisa para fazer de forma diferente no combate aos incêndios. O candidato voltou a insistir que é necessária uma melhor organização de recursos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 28 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?