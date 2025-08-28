Incêndios. Gouveia e Melo não vê utilidade em comissão de inquérito proposta pelo Chega

O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo diz que não vê utilidade na comissão parlamentar de inquérito proposta pelo Chega sobre os incêndios.

Durante uma visita à feira do Livro, no Porto, esta quarta-feira, o almirante considera que "todos os escrutínios são importantes", mas aponta que quando é feito "para valorizar uma perspetiva negativista e não de construção de um futuro", não pode ser útil.

O candidato às Presidenciais de 2026 sublinha que "demolir é muito mais fácil que ter ideias construtivas e construir".

"O que é muito difícil é fazer parte da secção de reconstrução", acrescenta.

Gouveia e Melo mencionou ainda que há muita coisa para fazer de forma diferente no combate aos incêndios. O candidato voltou a insistir que é necessária uma melhor organização de recursos.

