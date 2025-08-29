Gouveia e Melo critica Presidente da República por considerar Trump um ativo russo

O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo criticou esta sexta-feira Marcelo Rebelo de Sousa por ter classificado Donald Trump como "ativo soviético", defendendo que um Presidente não deve fazer comentários pessoais porque representa o Estado português.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



"O Presidente não deve fazer comentários pessoais ou de índole pessoal, porque representa o Estado português, e nós somos um Estado aliado do Estado norte-americano", disse aos jornalistas Gouveia e Melo em Lagoa, no Algarve.

O candidato presidencial reagia assim às declarações de Marcelo Rebelo de Sousa na Universidade de Verão do PSD, na quarta-feira, quando considerou que o Presidente dos Estados Unidos da América atua como "um ativo soviético" que tem "favorecido estrategicamente a Federação Russa" no conflito com a Ucrânia.

Em declarações à margem da visita à Fatacil - Feira de Artesanato, Turismo, Comércio e Indústria de Lagoa, no Algarve, o candidato presidencial afirmou que "quem define a política externa é o Governo, portanto, o Presidente da República é só um representante dessa política".

Questionado sobre se as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa podem desencadear um conflito diplomático, Gouveia e Melo notou "que só os norte-americanos poderão decidir sobre isso".