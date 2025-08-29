Pré-escolar. Governo recorre a autarquias e contentores para abrir seis mil vagas

O ministro da Educação vai reunir-se, na próxima semana, com trinta autarcas para tentar chegar a acordo que permita a abertura de perto de sete mil vagas no pré-escolar.

Em declarações aos jornalistas, na Universidade de Verão do PSD, Fernando Alexandre não quis adiantar qual o valor que propõe aos autarcas para cada vaga, porque tudo vai depender se a solução for a recuperação de salas já existentes ou a utilização de monoblocos.

“Estamos a negociar, ou seja, temos uma estimativa daquilo que são os custos de abertura por sala, dependendo do modelo, se são monoblocos ou se é abertura ou reabilitação de sala, e será negociado de autarquia a autarquia, porque cada caso será um caso”, respondeu o ministro da Educação.

Fernando Alexandre reconheceu esta noite, na Universidade de Verão do PSD, que os privados e as IPSS não deram a resposta que o Governo desejava, uma vez que foram criadas apenas duas mil vagas no pré-escolar. Por isso, a estratégia passa agora por fazer acordos com as autarquias.

“Com a verba que estava prevista para esses contratos, nós vamos contratualizar com as câmaras a criação de salas adicionais e já estamos a fazer isso. As câmaras que têm mais carência já receberam a nossa proposta de protocolo”, disse o ministro Fernando Alexandre.

Depois, questionado pelos jornalistas, o ministro referiu que a verba a atribuir a cada autarquia vai depender da opção feita pela câmara para criar os espaços do pré-escolar.

“Os serviços identificaram espaços disponíveis e agora o que nós vamos mostrar às autarquias – já enviámos a proposta de protocolo a estabelecer – é a nossa disponibilidade para financiar a contratualização destes monoblocos ou a reabilitação”, disse.

O ministro explicou que os monoblocos são infraestruturas temporárias que já são usadas nas escolas quando há obras em curso e espera que seja possível alcançar acordo com as 30 câmaras, porque isso iria permitir criar entre seis e sete mil vagas no pré-escolar.

“Se conseguíssemos cumprir o objetivo, nós estaríamos a falar de 6 a 7 mil vagas. Vamos ver o que é que conseguimos, mas isto resolveria grande parte do problema”, concluiu o ministro, que acrescenta que as zonas mais carenciadas são a Grande Lisboa, a Margem Sul, a Península de Setúbal e o Algarve.

Quanto ao tempo que vai demorar esta solução, o ministro diz que será ainda neste ano letivo, mas tudo vai depender das autarquias.“A rapidez dependerá das autarquias, mas eu estou certo de que as autarquias têm todo o interesse em resolver os problemas das famílias. Certamente, vamos ver a resposta das autarquias”.

