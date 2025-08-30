Catarina Martins admite estar a ponderar candidatura a Belém: "Estou disposta a fazer esse caminho"

A ex-coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) e eurodeputada Catarina Martins admitiu este sábado estar a ponderar uma candidatura às próximas eleições presidenciais, assumindo-se como alternativa para aqueles que não têm em quem votar. "Tenho falado com muita gente que me diz que não tem em quem votar. E que sente que não pode ficar de fora das [eleições] presidenciais. A capacidade de haver novos diálogos, novas respostas, novas formas de colocar os problemas. E eu estou disposta a fazer esse caminho", disse aos jornalistas Catarina Martins. Em declarações à margem do Fórum Socialismo, que começou este sábado e termina domingo, em Coimbra, a antiga coordenadora do BE não deu ainda uma resposta final sobre uma eventual candidatura presidencial.

"Tenho feito muitas conversas, estamos a organizar-nos. Em breve poderei falar convosco e, quando chegar o momento, tenho todo o gosto em fazê-lo", adiantou. Questionada sobre se esta tomada de posição é já um "sim" definitivo a uma candidatura presidencial, a antiga coordenadora bloquista não respondeu. "Vou falar convosco muito em breve, isso é o que vos posso dizer", declarou. Governo tem lançado "cortinas de fumo" sobre os problemas do país

A eurodeputada acusou, no discurso, o Governo de lançar "cortinas de fumo" sobre os problemas de Portugal e praticado políticas "da sombra e do engano" para deixar o país cada vez pior. Intervindo, em Coimbra, na sessão de abertura da edição 2025 do Fórum Socialismo, considerado a "rentrée" do BE, a ex-coordenadora bloquista saudou os participantes de uma "esquerda ampla", reunidos num espaço de diálogo e de troca de ideias, numa iniciativa que "mostra toda a diferença, entre a responsabilidade e a resposta e quem faz a política da sombra e do engano, para deixar o país cada vez pior". Numa intervenção bastante aplaudida, maioritariamente sobre a atualidade política, Catarina Martins considerou um insulto o anúncio, pelo primeiro-ministro, na festa do PSD do Pontal, do regresso da Fórmula 1 a Portugal, numa altura em que os incêndios florestais assolavam o país.