Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 30 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Polícia internacional

Governo começa esta semana a ouvir partidos sobre reconhecimento da Palestina em setembro

30 ago, 2025 - 13:20 • Lusa

Paulo Rangel relevou que as primeiras auscultações vão ser ao Chega, Iniciativa Liberal e Livre e que as reuniões fazem parte de encontros preparatórios não só por causa desta questão, mas também do Orçamento do Estado e outra legislação.

A+ / A-

O Governo já consultou o Presidente da República sobre o reconhecimento do Estado da Palestina e vai começar a auscultar os partidos com representação parlamentar na próxima semana, começando pelo Chega, IL e Livre, revelou este sábado o executivo.

"As conversações com o Presidente da República já tiveram lugar, agora faltam as consultas aos grupos parlamentares, esta semana pelo menos três", disse à Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, enquanto ainda está a decorrer uma reunião ministerial dos países da União Europeia (UE), em Copenhaga, na Dinamarca.

Paulo Rangel relevou que as primeiras auscultações vão ser ao Chega, Iniciativa Liberal e Livre e que as reuniões fazem parte de encontros preparatórios não só por causa desta questão, mas também do Orçamento do Estado e outra legislação.

Portugal pode reconhecer Palestina em setembro. Governo vai ouvir Marcelo e partidos

Política

Portugal pode reconhecer Palestina em setembro. Governo vai ouvir Marcelo e partidos

Países como França, Reino Unido e Canadá têm anunc(...)

"Desde o dia 31 de julho está claro que Portugal iniciou esse processo" de reconhecer o Estado da Palestina em setembro, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.

Sobre a possibilidade de sancionar os "colonos [israelitas] violentos", que ocupam território palestiniano na Cisjordânia, o governante português assumiu que "há muita margem para progredir", e também no acordo de associação com Israel.

"Somos favoráveis a que houvesse sanções, não digo totais - uma vez que o consenso é difícil -, mas ter algumas. Seriam sinais importantes de pressão sobre o Governo israelita para parar esta ofensiva que está a ser feita agora em Gaza, seja os entraves à chegada de ajuda humanitária, seja também o plano para os novos colonatos na Cisjordânia, que é extremamente preocupante", sustentou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 30 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?