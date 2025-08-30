Governo começa na próxima semana a ouvir partidos sobre reconhecimento da Palestina em setembro

O Governo já consultou o Presidente da República sobre o reconhecimento do Estado da Palestina e vai começar a auscultar os partidos com representação parlamentar na próxima semana, começando pelo Chega, IL e Livre, revelou este sábado o executivo.

"As conversações com o Presidente da República já tiveram lugar, agora faltam as consultas aos grupos parlamentares, esta semana pelo menos três", disse à Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, enquanto ainda está a decorrer uma reunião ministerial dos países da União Europeia (UE), em Copenhaga, na Dinamarca.

Paulo Rangel relevou que as primeiras auscultações vão ser ao Chega, Iniciativa Liberal e Livre e que as reuniões fazem parte de encontros preparatórios não só por causa desta questão, mas também do Orçamento do Estado e outra legislação.