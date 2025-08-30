IL realiza "rentrée" em Albufeira com Governo no foco das críticas

A Iniciativa Liberal realiza este sábado, em Albufeira, a "rentrée" política do partido, que contará com um discurso da líder, Mariana Leitão, centrado em críticas ao Governo sobre reformismo e liberdade de expressão.

A "rentrée" da IL, designada "A"gosto da Liberdade", vai começar às 19h30 e contará com música ao vivo, jantar ao ar livre e, no final, um discurso da líder do partido, Mariana Leitão.

Cada inscrição terá um custo de 25 euros e o valor total angariado pelo partido será, de acordo com a IL, revertido para as vítimas do incêndio de Arganil, que provocou a maior área ardida de sempre em Portugal.

De acordo com o partido, Mariana Leitão, eleita em julho, anunciará na "rentrée" as "prioridades do partido para o novo ano político" e procurará mostrar aos portugueses que "é possível um país diferente, com governação assente nos princípios liberais e no máximo respeito pela liberdade individual".