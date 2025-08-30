Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 30 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Política

IL realiza "rentrée" em Albufeira com Governo no foco das críticas

30 ago, 2025 - 08:44 • Lusa

O discurso de Mariana Leitão vai centrar-se sobretudo em quatro temas: habitação, liberdade de expressão, incêndios e a "incapacidade reformista" do Governo em questões como a redução do número de funcionários públicos.

A+ / A-

A Iniciativa Liberal realiza este sábado, em Albufeira, a "rentrée" política do partido, que contará com um discurso da líder, Mariana Leitão, centrado em críticas ao Governo sobre reformismo e liberdade de expressão.

A "rentrée" da IL, designada "A"gosto da Liberdade", vai começar às 19h30 e contará com música ao vivo, jantar ao ar livre e, no final, um discurso da líder do partido, Mariana Leitão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Cada inscrição terá um custo de 25 euros e o valor total angariado pelo partido será, de acordo com a IL, revertido para as vítimas do incêndio de Arganil, que provocou a maior área ardida de sempre em Portugal.

De acordo com o partido, Mariana Leitão, eleita em julho, anunciará na "rentrée" as "prioridades do partido para o novo ano político" e procurará mostrar aos portugueses que "é possível um país diferente, com governação assente nos princípios liberais e no máximo respeito pela liberdade individual".

BE começa "rentrée" este sábado em Coimbra com Catarina Martins e Marta Temido

Política

BE começa "rentrée" este sábado em Coimbra com Catarina Martins e Marta Temido

Mariana Mortágua, que embarcou na Flotilha Humanit(...)

À Lusa, o vice-presidente da IL Ricardo Pais Oliveira salientou que o discurso de Mariana Leitão vai centrar-se sobretudo em quatro temas: habitação, liberdade de expressão, incêndios e a "incapacidade reformista" do Governo em questões como a redução do número de funcionários públicos.

Segundo indicou Ricardo Pais Oliveira, a intervenção de Mariana Leitão será de "crítica ao Governo, contrapondo as propostas e as ideias da IL, que têm sido apresentadas e chumbadas" pelo PSD/CDS.

Este vai ser o quinto ano seguido em que a IL vai fazer no Algarve a sua "rentrée" política, tipo de iniciativa partidária que assinala o recomeço dos trabalhos parlamentares após as férias de verão.

No ano passado, quando Rui Rocha ainda era líder do partido, o evento realizou-se em Quarteira, depois de já ter passado por Armação de Pêra, Albufeira e Portimão.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 30 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?